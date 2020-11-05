Владивосток держит оборону против пандемии

В школе № 52 температуру измеряет современный тепловизор. Фото: vlc.ru

В Приморском крае сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Из-за коронавируса во Владивостоке закрыто 10 групп в 11 детских садах, а осенние каникулы продлены на неделю во всех муниципальных школах – до 14 ноября.

- Первую четверть школы Владивостока отработали в непростой обстановке, когда количество заболевших детей и педагогов росло ежедневно, - рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования. - 31 октября, в последний день учебы перед каникулами, на дистанционном обучении находились 169 классов в 39 школах. Поэтому мы приняли решение о продлении каникул, соответствующий документ подписал глава города. Пусть дети побудут дома, а у сотрудников школ будет возможность провести в школах дополнительную, усиленную обработку помещений. И, конечно, пройти лечение заболевшим учителям.

Дети - в центре внимания

Во всех муниципальных школах и детских садах краевой столицы усилены противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Всем детям и сотрудникам в обязательном порядке измеряют температуру тела бесконтактными термометрами, все поверхности помещений несколько раз в день обрабатываются дезинфицирующими средствами, а в одной из школ - № 52 – установили современный тепловизор. Он позволяет проводить с высокой точностью удаленное и бесконтактное измерение температуры тела учащихся и сотрудников образовательного учреждения.

Тепловизор установлен компанией «Ростелеком». Сейчас он функционирует в тестовом режиме, и если его работа не вызовет вопросов, он станет собственностью учебного заведения.

- Тепловизор значительно сокращает время измерения температуры тела у ребят и педагогов, - рассказала директор школы № 52 Елена Дмитриенко. – Он установлен в холле центрального входа – там, где поток людей максимально большой. Монитор, куда выходят данные с видеокамеры, поставили в медкабинете. Его работу контролирует дежурный в этот день учитель.

Также тепловизор позволяет две недели сохранять все записи с видеокамеры на жестком диске. В случае необходимости запись всегда можно проверить. На экране монитора можно видеть температуру тела каждого, кто в этот момент находится в холле. Зеленый свет означает, что температура в норме, красный – что повышена.

Информация - сила

В первых числах ноября в администрации Владивостока начал работу колл-центр по информированию граждан о коронавирусной инфекции. Горожан волнуют вопросы, что делать, если появились симптомы ОРВИ, в какую поликлинику можно обращаться, как узнать результаты анализов и многое другое. Активность жителей города подтверждает необходимость этой контактной точки.

Напомним, из-за опасности распространения коронавируса во Владивостоке действует режим повышенной готовности. Каждый обязан в общественных местах носить маску и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров. Организации должны вести журналы термометрии работников, проводить дезинфекции, обеспечить необходимый запас масок и антисептиков.

Контроль и бдительность

Инфекция пока не сдает позиции. Только за одни сутки во Владивостоке было выявлено более сотни случаев заболевания коронавирусом. От каждого горожанина зависит собственная безопасность. Муниципальная власть применяет все свои полномочия ради благополучия горожан.

- За соблюдением масочного режима и необходимых санитарных мер во Владивостоке каждый день следят 17 административных комиссий. Они проверяют общественный транспорт, школы и детсады, магазины, торговые центры, рынки и другие места массового пребывания людей, - рассказали в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

ВАЖНО!

На все вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, жителям Владивостока отвечают по телефону 8 (423) 2614-380. Колл-центр работает ежедневно с 8 до 20 часов. Звонки принимают студенты-старшекурсники медицинского университета.