«Сказка сказок»: Все не то, чем кажется

Королева Мария (Мария Стратулат). Фото: Мария Бородина

Спектакль «Сказка сказок», вышедший под грифом «18+» в Приморском краевом театре молодежи, сразу заинтриговал зрителя тем, что это будут «сказки для взрослых». Возможность осуществить эту постановку, которая стала режиссерским дебютом для актера Ивана Синицына, появилась благодаря поддержке Союза театральных деятелей и выделенному гранту. Сказочная история разворачивается в пространстве малой сцены, которую театр легко отдает под эксперименты. С одной стороны, ну как можно удивить взрослого зрителя сказкой? Но ведь сказки бывают разные, не только для детей.

«Сказка сказок», написанная в стиле барокко неаполитанским поэтом и сказочником Джамбаттистом Базиле, стала первым сборником сказочного фольклора в европейской литературе. А некоторые истории были после переработаны Шарлем Перро и братьями Гримм. Например, «Золушка» или «Спящая красавица». Сборник «Сказка сказок» включал в себя пятьдесят сказочных новелл, которые поочередно рассказывают друг другу десять молодых людей на протяжении пяти дней. Как не отдать должное итальянскому сказочнику, который внес столь весомый вклад в культуру, повлияв на творчество многих писателей в дальнейшем. Базиле отображает человеческие чувства в своих сказках, рисуя целую эпоху, которую его окружала. В них полно быта итальянского юга, множество поговорок, пословиц и сленга из разных слоев общества. Из обычного обывательского материала он создает суровый мир, где опасности и повороты судьбы сплетаются с чудесами и магией.

Костюмы для спектакля и сценографию воплощал художник Петр Окунев. Фото: Мария Бородина

Поработав над материалом, режиссер выбрал несколько историй из сборника, обозначив жанр спектакля как мистерию. В средневековье на такие спектакли приглашали актеров, которые рассказывали библейские истории и в перерывах развлекали собравшихся, чтобы толпа не скучала. А какая сказка без небольшого вовлечения зрителя в процесс? Дух Средневековья и того самого уличного театра подчеркивает вино, которое наливают своим гостям шуты, и возможность выбрать самим финал спектакля «Сказка сказок».

Так на деревянных подмостках оказались дочь кухарки (Илья Апанаев), сумасшедшая старуха (Николай Тирищук), чудаковатый молчун (Павел Пятыров), два шута (Иван Синицын и Олеся Белоконь) и прекрасная королева, для которой разворачивается на сцене сказочный турнир (Мария Стратулат). Зрители сами решат, какая сказка им больше всего понравится. А не понравится... Казнят. Получается, что каждый спектакль всегда будет не похож на предыдущий.

Николай Тирищук в образе сумасшедшей старухи. Фото: Мария Бородина

Идея молодого режиссера вдохновила главного художника Приморской сцены Мариинского театра Петра Окунева, который с радостью взялся воплощать декорации средневекового театра. Максимально простые и понятные. Костюмы, которые Окунев придумал для персонажей, выполнены из самой простой ткани, но настолько точно отображают дух времени, благодаря тщательному подходу художника в своей работе: где-то добавить роскоши, а где-то, наоборот, состарить ткани, придать им обжитый вид. В какой-то степени все костюмы немного похожи на тряпичных театральных кукол. Но в целом весь стиль спектакля напоминает полотна нидерландского художника Иеронима Босха, где сочетаются реализм и символизм прекрасного мира сказок Базиле с их пороками и верой в чудеса. Сразу вспоминаются его картины «Семь смертных грехов» или «Корабль дураков» с шутом во главе у руля.

Полтора часа действия на сцене включают в себя не только три истории, поведанные королеве, но и немного магии и волшебства, чтобы развлечь и погрузить зрителей в сказку. Режиссер спектакля Иван Синицын специально изучал фокусы и секреты иллюзионистов, чтобы спектакль и занятые в нем артисты вовлекали их в сам процесс.

Илья Апанаев в роли дочери кухарки. Фото: Мария Бородина

Именно в этом спектакле все раскрывается через метафору: «Все не то, чем кажется». Тут и исполнение женских ролей мужчинами, и «королевская» интрига, которая держится до самого конца спектакля.

И если Илье Апанаеву несколько сложней удается показать свой рисунок роли, то Николай Тирищук восхитительным образом воплотил сумасшедшую брюзжащую старуху, поведавшую сказку о похотливом короле. Это не попытка сыграть женский персонаж, а показать его характерность, что позволяет абсолютно не брать во внимание, кто лицедействует перед вами в этот момент на сцене. Немалую роль в этом сыграл тщательно подобранный и очень сложный грим.

Все не то, чем кажется (Мария Стратулат). Фото: Мария Бородина

Павел Пятыров удачно поведал свою историю через кукольного черта из сундука, подарив ему свой голос, но полностью погрузившись в образ молчаливого и отстраненного чудака. А королева (Мария Стратулат) стала приятным украшением спектакля, которая не только слушает истории, но дает заключительный аккорд в мире страшных сказок неаполитанского поэта-сказочника.

Истории, которые три персонажа рассказывают своей королеве, воплощаются всеми приемами театра той эпохи. Это и куклы, и чревовещание, и театр теней. И, несмотря на фантасмагорию всего спектакля, некую абсурдность, захватить взрослых этой историей удается благодаря тонко подобранным шуткам, не переходящим за рамки приличия, и соревновательного момента между тремя рассказчиками. Ведь одна из самых удивительных и приятных вещей - это слушать занимательные истории, поражающие воображение, забирающие все тревоги и суету обычного дня. Порой все, что нужно, - это лишь дать человеку хлеба и зрелищ.

Павел Пятыров в роли молчуна. Фото: Мария Бородина

ОБ АВТОРЕ

Юлия Никитина - журналист, театральный обозреватель, студент магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участник лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).