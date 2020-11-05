«Ждем следующую волну короны и бешенства?»: издевательства рабочих над белками во Владивостоке попали в сеть

Информацию об издевательстве над дикими животными проверяет полиция Фото: dps_vl

Шокирующие кадры с белками, пойманными в самодельные капканы во Владивостоке, облетели сети. Очевидцы утверждают, что иностранные рабочие повадились охотиться на пушистых обитателей леса, расположенного недалеко от дома №14 на улице Майора Филиппова. Именно здесь сейчас во всю кипит стройка и возводится новый ЖК. Размещенные фото не только вызвали негодование местных жителей, которые буквально обрывают телефон застройщика, но и стали причиной полицейской проверки.

По словам свидетелей, привлеченные на стройку азиатские рабочие ловят зверьков, разделывают и жарят их, ничуть не смущаясь посторонних глаз. Естественно, что подобное поведение не осталось незамеченным.

Иностранцы радостно позируют с убитым зверьком Фото: dps_vl

«Жесть, ждем 500-ую волну короны», «Белки могут быть разносчиками бешенства», «А потом у нас не только ковид, но и другая болячка, которая передается от белок», «Кто застройщик? Необходимо эту компанию проверить миграционной службе, роспотребнадзору и прочим надзорным органам», «Вот почему белочки пропали в Снегопади», «Белки – это самые милые создания! Любите белок», – негодуют пользователи сети.

Свои претензии местные жители также решили адресовать застройщику, в офис продаж поступают звонки от будущих жильцов, которые уверяют, что не купили бы квартиру, зная о подобной ситуации.

Корреспонденту «КП» удалось поговорить с представителями застройщика.

– Компания «Новый дом» занимается непосредственной продажей жилых помещений. Это не значит, что мы сами выходим на стройку и отстреливаем животных. На строительной площадке у нас задействован генподрядчик – «ЯВ-Строй». Это проверенная компания, с ними работаем уже больше 15 лет, никаких нареканий ранее не было. Но все претензии мы уже передали и взяли ситуацию на контроль, – отметили в офисе продаж.

Получить официальные комментарии генподрядчика на момент выхода публикации, к сожалению, не удалось. По телефону заверили, что рабочий день уже закончен, предложив связаться в пятницу.

Гость Приморья решил запечатлеть на фото результат своей охоты Фото: dps_vl

Полиция в свою очередь уже подключилась к расследованию неприятного инцидента.

– В одной из социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию о том, что в Первореченском районе неизвестные граждане жестоко обращаются с дикими животными. В настоящее время по данному факту в УМВД России по городу Владивостоку назначено проведение проверки. Устанавливаются лица, причастные к инциденту, и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – прокомментировали специалисты пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку.

Судя по фото, на которых еще зеленый лес, да и сами рабочие одеты довольно легко, съемка велась не вчера. Специалистам предстоит установить ее подлинность и привлечь к ответственности виновных, если такие найдутся.

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