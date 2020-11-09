Официально. Мэр Владивостока Олег Гуменюк заразился коронавирусом

Мэр Владивостока заболел коронавирусом Фото: Сергей БАЛАНОВ

Олег Гуменюк, мэр Владивостока, заразился коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба городской администрации, у главы, действительно, подтвердился диагноз Covid-19. Сейчас чиновник находится на больничном. Как отмечают власти, лечение Гуменюк проходит во Владивостоке.

На время больничного исполнять обязанности мэра города будет Наталья Соколова, заместитель Олега Гуменюка.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Приморском крае зарегистрировали 211 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 17277 человек. За 24 часа победить болезнь удалось еще 91 пациенту. Теперь число выздоровевших в Приморье достигло 13150 человек.

Число летальных исходов - 175.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей – необходимо всем и каждому.

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