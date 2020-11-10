«Не любит слабых океан»: ракетный крейсер «Варяг» возглавил отряд боевых кораблей ТОФ в дальнее плавание

Все три корабля 31 октября покинули 33-й причал во Владивостоке, вернутся они только через два месяца. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ.

«Нам нужны такие корабли на море,

Чтобы мы могли с любой волной поспорить.

Маяки нужны и нужен нам локатор,

А еще нам верные нужны ребята.

И тогда вода нам как земля.

И тогда нам экипаж семья.

И тогда любой из нас не против-

Хоть всю жизнь служить в военном флоте…»

Слова этой пени поистине поймут лишь моряки, отдавшие себя всецело военному флоту. Открытое море для них – второй дом, а экипаж – семья. Здесь нет места слабым и безвольным. Да такие и не пойдут на службу. Здесь лишь те, для кого мужество, отвага и честь – принципиально важные качества, которыми должен обладать каждый из них. В начале ноября такие военнослужащие на борту отряда боевых кораблей ТОФ вышли из Владивостока в дальний поход.

Возглавил команду флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», спущенный на воду в 1983 году. Кстати, тогда он носил другое имя – «Червона Украина». Уже в 1991 году корабль стал лучшим по ракетной подготовке в ТОФ. Переименовали крейсер в «Варяг» в 1996 году. В соответствии с указом президента РФ в декабре 2015 года гвардейский ракетный крейсер «Варяг» награжден орденом Нахимова. За плечами военного судна походы в: Севастополь, Петропавловск-Камчатский, Инчхон, Пусан (Республики Корея), Шанхай, Циндао (КНР), Йокосука (Япония), Вишакхапатнам (Индия), Сан-Франциско (США). На его борту - почти 700 военнослужащих. Не корабль – а отдельный город со своим уставом.

Вместе с крейсером в дальнее плавание отправился еще один боец тихоокеанского флота – большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» проекта 1155 года. «Варяг» и «Пантелеев» часто становятся напарниками в таких походах. «Пантелеев», кстати, последний советский военный корабль. Заложен он был еще в 1987 году в Калининграде. На следующий год его спустили на воду. Длина корабля 162 метра, а высота – 32 метра. Экипаж судна – почти 300 человек. Оснащение впечатляет и говорит само за себя– тактическое ударное вооружение, артиллерия, зенитная артиллерия, ракетное вооружение, противолодочное вооружение, минно-торпедное вооружение и авиационная группа. Гордость, не иначе.

Возглавил команду флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг». Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ.

И третьим судном, вошедшим в состав отряда, стал средний морской танкер «Печенега». Он, к слову, входит в серию морских танкеров, которых создали в 70-х для военного флота. Корабль оснащен радиолокационным вооружением и отвечает за обеспечение топливом. Он уже не единожды сопровождал корабли в дальние походы в другие страны для решения задач Азиатско-Тихоокеанского региона.

Эти три именитых красавца и вышли из дальневосточной столицы в поход, который продлится более двух месяцев. В период плавания корабли посетят ряд иностранных портов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведут частные учения и тренировки, экипажи отработают совместные действия с авиагруппой при выполнении полётов.

- Ранее, в ходе контрольного выхода, предварявшего поход, корабли в Японском море совершенствовали элементы совместного тактического маневрирования, проверили надежность систем связи. Также, во взаимодействии с морской авиацией, проведены учения по совместному отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, передачи грузов в море, - отмечает Николай Воскресенский, капитан второго ранга, начальник отдела информационного обеспечения ВВО.

Из-за введенных эпидемиологических ограничений отправление отряда боевых кораблей прошло без торжества. Однако надежда на то, что прибытие военнослужащих будет отмечено пышным праздником, еще есть. В любом случае, каждого из них дома ждет свой праздник – долгожданная встреча с родными, женами и детьми. Море, конечно, завораживает, но семья – превыше всего.

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