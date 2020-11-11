После скандала с новогодними подарками в Приморье стало известно, кому достался контракт

Подарки детям в Приморье подготовит местный производитель Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморском крае выбрали поставщика новогодних подарков, после неприятной ситуации, которая произошла во время конкурсного отбора. Изначально торги выиграла компания из Иваново, ООО «Трейд» предложило рекордно низкую цену на продукцию, пообещав поставить 196 509 сладких наборов за 29 миллионов рублей. Однако выяснилось, что поставщик, который в прошлом году уже оскандалился из-за демпинга, в этот раз предоставил в заявке недостоверные сведения об остатках на счете. В итоге победителю отказали в заключении контракта. Как стало известно «КП», поставкой подарков займется «Приморский кондитер».

Стоит отметить, что в этом году торги проходили на конкурсной основе, а не в качестве аукциона на понижение. Известная всему краю местная компания, продукцию которой любят многие, предложила выполнить заказ за 49,3 миллиона рублей. В среднем это 235 рублей за подарок, фирма из Иваново же обещала 650 граммовые наборы за 147 рублей. В итоге «Приморский кондитер» набрал чуть больше 71 балла, уступив поставщику дешевых конфет около 4,5 баллов. Зато в категории «Квалификация участников закупки» местный, зарекомендовавший себя производитель стал первым, заработав в несколько раз больше баллов, чем у конкурентов.

Точный состав сладких кулечков для приморских детишек пока не оглашается. Но согласно конкурсным условиям, подарки обязательно должны быть упакованы в новогодние обертки, а на лицевой стороне коробки предполагается поздравление от главы края. По контракту, поставку необходимо выполнить с 5 до 20 декабря.

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