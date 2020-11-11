Беременна в 14: сексуальные связи гастарбайтера и семиклассницы довели до уголовного дела в Приморье

Мужчине грозит тюрьма. Фото: pixabay.com

Рано или поздно детство должно закончиться, но лучше поздно, и лучше не в 14. К сожалению, девочке из Дальнереченского района Приморья придется рано повзрослеть. Причина – подросток забеременела. Как оказалось, девочка – ученица местного социально-реабилитационного центра. Как именно несовершеннолетняя познакомилась с отцом своего ребенка – неизвестно. Да и сама информация о беременности школьницы стала достоянием общественности случайно. После проведения медицинского осмотра всех воспитанниц центра, медики резюмировали - у семиклассницы имеется беременность сроком 8 недель. Сведения поступили сотрудникам полиции, которые начали проведение проверки.

Как сообщил источник «КП-Владивосток», мама несовершеннолетней живет в одном из местных поселков. Женщина признается, что не справлялась с дочерью, потому что та постоянно уходила из дома и не слушалась ее.

Разумеется, главной задачей оперативников было найти папу будущего малыша. сотрудникам ПДН удалось расположить к себе девочку и завоевать ее доверие. В итоге она призналась, что будущий отец – 34-летний приезжий из Узбекистана. Гастарбайтер работает овощеводом в фермерском хозяйстве в Пожарском районе. Мужчину задержали по подозрению в интимной связи с подростком. Но он своей вины не отрицал, все признал.

- Расследование уголовного дела началось летом 2020 года. Оперативники продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. Вскоре материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу, - отметил в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» Сергей Педорич, представитель пресс-службы СУ СК России по Приморскому краю.

Отцу ребенка 14-летней девочки грозит тюремное заключение – до 4 лет лишения свободы.