Амбулаторные инфекционные центры в Приморье помогают разгрузить поликлиники

Инфекционные центры помогают справиться с потоком пациентов поликлиникам Фото: Милана СОКОЛ

На протяжении последних недель в Приморском крае в сутки выявляется 150-200 заболевших COVID-19. И это лишь те пациенты, диагноз которых подтвержден официально. Взволнованные люди обрывают телефоны поликлиник и звонят в скорую помощь, надеясь побыстрее получить лечение. Амбулаторные инфекционные центры, открывшиеся во Владивостоке и Артеме, стали настоящим подспорьем для больных, помогли разгрузить поликлиники и колл-центры.

Обеспокоенные люди занимали очереди с утра Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке АИЦ работают на базе поликлиник №1, №3, №6 и №9. В Артеме помощь больным с признаками ОРВИ или коронавирусной инфекции оказывается на базе «Артемовской городской больницы №1». Ежедневно врачи осматривают около 300 пациентов, при этом обратиться за помощью можно без предварительной записи. Главное проживать на территории, относящейся к больнице и не забыть взять с собой паспорт и полис.

Благодаря тому, что в амбулаторных центрах собрали опытных терапевтов, сделали смотровые, кабинеты для забора анализов и установили оборудование для снятия электрокардиограммы, пациенты могут сразу получить полный комплекс услуг.

– Люди часто интересуются, где можно сдать ПЦР, как узнать результаты теста, когда возьмут повторный мазок? Или волнуются, что долго не едет бригада. Не зная алгоритма действия, естественно, многие беспокоятся. Встречаются и среди обратившихся особо мнительные, которые сами уже себе наставили кучу диагнозов, стараемся их успокоить, рассказываем, куда обратиться, и, что предпринять. С открытием АИЦ звонков стало в разы меньше, время ожидания на линии сократилось в разы. Буквально за день многие пациенты, проживающие в зоне обслуживания больницы №1 в Артеме, уже получили помощь, – поделилась сотрудник колл-центра, главный врач Центра медпрофилактики Артема Елена Ворончук.

Елена Ворончук рассказала о ситуации в Артеме

С появлением подобных центров в Приморье практически удалось избавиться от очередей на улицах у самих поликлиник.

– Необходимо соблюдать дистанцию, соответственно запускать всех одновременно в здание нельзя, а из-за большого потока, людям попросту приходилось ждать на улице. При этом многие стремятся прийти пораньше с утра, создавая очереди задолго до открытия поликлиники. Амбулаторный инфекционный центр открылся в помещениях, отвечающих целому ряду требований. Это помогло сократить очереди, разграничить потоки пациентов и обезопасить самих сотрудников, которые в поликлинике сидят без спецкостюмов, – поделилась главный врач «Владивостокской поликлиники №3» Анжела Кабиева.

Специалист отметила, что АИЦ помогают снизить нагрузку на персонал и наладить продуктивную работу поликлиники

Отдельно стоит отметить, что в круглосуточном режиме больше двух недель работают сортировочные КТ-центры при поликлиниках № 6, на Черемуховой, 32, и № 9 на Горшкова,3. Сюда привозят пациентов ковидных госпиталей и больных, которые находятся на амбулаторном лечении. В день медики в среднем проводят около 60 исследований. При поражении легких 50 и выше процентов, больных сразу госпитализируют.

На КТ необходимо направление врача Фото: Милана СОКОЛ

Во время пандемии очень важно заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих, чтобы предотвратить распространение опасной инфекции. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности, ношение масок и «социальная дистанция» остаются обязательными.

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