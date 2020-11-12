Уставшие, но счастливые медработники Приморья получили ключи от нового жилья

Медики поселятся в доме недалеко от кольца Третьей рабочей, который несколько лет был проблемным долгостроем. Фото: правительство Приморского края

Торжественное вручение работникам сферы здравоохранения ключей от квартир состоялось во Владивостоке во вторник, 10 октября. На мероприятии, которое прошло в правительстве Приморского края, присутствовали медики и их близкие, губернатор региона Олег Кожемяко и другие.

«Сегодня состоялось большое, хорошее мероприятие. Корпорация развития жилищного строительства построила арендное жильё, - начал вступительное слово глава Приморья. – Сегодня реализуются первые проекты, люди получают новое жильё. Это медицинские работники: медсёстры, водители, врачи. Они через полгода могут оформить жильё, и из служебного перевести в ипотечное, попав под программу льготного кредитования».

Медработники Приморья получили ключи от нового жилья. Фото: Дарья Наумец

Речь про квартиры в доме по улице Красного Знамени, 160а. Еще недавно это был один из известных долгостроев приморской столицы, однако государство помогло обманутым дольщикам.

Олег Кожемяко подчеркнул, что на следующий год подобная работа будет продолжена в следующем году.

«Мы будем делать всё, чтобы медицинские работники были обеспечены только качественным медицинским оборудованием, отремонтированными поликлиниками, жильём. И были уверены, что за их плечами стоит государство», - сказал губернатор и вручил ключи от квартир 12 медицинским работникам. Ещё три человека не смогли присутствовать на церемонии вручения, так как они находились на службе.

Медработники Приморья получили ключи от нового жилья. Фото: Дарья Наумец

На квартиры программы «Арендное жильё» даётся право аренды на 11 месяцев. Разница с обычной арендой заключена в том, что по программе цена коммерческого найма на 50 процентов ниже. А те медики, которые получили ключи от Олега Кожемяко, могут и вовсе не волноваться – их работодатели компенсируют расходы.

«Медицинские работники будут оплачивать только коммунальные услуги. Они смогут проживать в этом жилье столько, сколько хотят. Хоть 100 лет, - обозначила председатель правительства края Вера Щербина. – Если они потеряют отношения с больницами, тогда им придётся платить полностью коммерческий найм. А пока они будут работать в сфере здравоохранения, мы будем доплачивать за них арендные платежи».

Медработники Приморья получили ключи от нового жилья. Фото: Дарья Наумец

Участковый терапевт поликлиники №1 Алексей Данилов и его супруга Софья вышли из зала с довольными лицами. Они поделились своими эмоциями с корреспондентом «КП – Владивосток».

«Эмоции крайне положительные. Квартира – это приятный сюрприз. Я не ожидал подобного, просто работал по специальности и буквально на прошлой неделе узнал об этой программе, узнал, что попал под неё. И это очень неожиданно, - сказал Алексей. – Приятно, что государство и администрация поддерживают и ценят врачей, как специалистов, и всячески помогают. Большое спасибо хочется сказать».

Супруга Алексея Софья тоже рассказала о своих эмоциях. Девушка не трудится в сфере здравоохранения, а работает в магазине комиксов в ТЦ «Седанка-Сити», однако она очень рада за своего мужа и их новую квартиру с шикарным видом.

Алексей Данилов с супругой. Фото: Дарья Наумец

«Здорово иметь своё собственное жильё. Здорово приобрести квартиру. И очень приятные волнения, может, как в игре Sims, когда ты обставляешь свою квартиру, как тебе нравится, по своему вкусу», - рассказала Софья.

Врач-эпидемиолог, заведующий отделением медицины поликлиники №3 Алексей Третьяков выглядит уставшим после вручения, но по его словам у него только положительные эмоции.

«Я этого не ожидал. На прошлой неделе главный врач поздравила меня. Я спросил с чем. Оказалось, мне дают квартиру. До сих пор не верится», - отметил Алексей и добавил, что отдал медицине уже семь лет (а вместе со студенчеством все 15) и не собирается бросать это дело.

Алексей Третьяков. Фото: Дарья Наумец

Лилия Валенко работает старшей медсестрой во Владивостокской клинической больнице №4. Девушка тоже совершенно не ожидала такого сюрприза.

«Какие могут быть эмоции кроме радости? Это большой толчок, большая помощь. Это стартовый момент в жизни каждого молодого специалиста. Наверное, для медицинских работников такие вещи делались впервые, поэтому получить квартиру и в дальнейшем иметь возможность льготного кредитования очень приятно», - поделилась девушка.

Лилия Валенко. Фото: Дарья Наумец

Олег Кожемяко во время своей речи обозначил, что правительство Приморья продолжает выделять средства не только на улучшение и оснащения больниц и поликлиник, но и на поддержку медработников.

«Мы говорили о привлечении кадров, принимали законы и решения. Это важно и нужно. Программы работают и по выплате единовременного пособия врачам, средним медработникам, и по доплате за съём жилья, и по доплате к основному окладу. Там, где было невозможно снять жильё за некую сумму, мы в соответствии с рекомендациями медицинского сообщества увеличили эту сумму до 30 тысяч рублей. И только по итогам десяти месяцев на эти цели было направлено 237 миллионов рублей. Это дало прирост тех кадров, которые сегодня работают в наших клиниках, - подвёл итоги губернатор региона. – Приморский край один из немногих регионов, который выполнил плановые показатели по программе «Земский доктор (фельдшер)» и освоил 125 миллионов рублей. В совокупности краевые денежные средства и федеральная поддержка дают возможность молодому специалисту увидеть перспективу».