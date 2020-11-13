Губернатор поручился: сотрудников ВМТП не ждут ни сокращения, ни увольнения

Главу Приморья в ВМТП приветствовали аплодисментами. Фото: Александр Сафронов

Сложная ситуация вокруг ВМТП, последние месяцы не сходившая с лент информационных агентств, решена, и похоже - не без прямого участия губернатора края Олега Кожемяко. Некоторое время не реагируя на конфликт в порту публично, руководитель края все же, как оказалось, искал пути решения конфликта в главном порту каря, и нашел. Внезапно инфопространство заполнили сразу несколько важный новостей из приморского «Белого дома»: заниматься развитием крупнейшего предприятия края будет одна из компаний, входящих в госкопорацию «Росатом», сотрудникам порта не грозят никакие санкции, сохраняются социальные гарантии и даже обязательство порта перед «Адмиралом».

И совершенно очевидно, что разрубить «гордиев узел» удалось только при активном участии главы Приморья.

«Сохранение численного состава сотрудников предприятия, социальной политики, недопущение каких-либо преследований тех, кто принимал участие в противостояниях, отстаивал свои права. Все исковые заявления будут отозваны. Эта страница закрыта и к ней никто не вернется», – заявил Олег Кожемяко.

Решить полуторамесячный конфликт удалось за счет вывода ситуации на государственный уровень. В середине текущей недели глава Приморья обозначил необходимость поиска нетривиального решения конфликта, который уже грозил привести к социальному взрыву в столице Дальнего Востока, на заседании правительственной комиссии.

По словам политконсультанта Андрея Кудисова, вывод ситуации на государственный уровень показывает, что губернатор края с самого начала пристально следил за тем, как разворачиваются события.

«Можно было пойти двумя путями: говорить, что идут поиски решения проблемы, не понимая, когда они закончатся или чем. Или – сначала найти решение проблемы и уж затем об этом говорить. Губернатор Приморья предпочел второй путь. Его лоббистского потенциала и авторитета в руководстве страны и крупных корпораций хватило, чтобы в достаточно короткие сроки найти решение, устраивающее все стороны», - подчеркнул эксперт.

Главное достижение – управлением и развитием ВМТП займется сторонняя компания: одна из дочерних «Росатома». Так как госкорпорация за последние годы зарекомендовала себя как один из флагманов экономики, то в вопросе стабильного движения вперед такая репутация только на пользу.

«Самое главное достижение – стабилизация социально-политической ситуации в регионе. Нивелирирована точка напряженности и сохранен нормальный ритм работы одного из крупнейших предприятий края – недооценить эту роботу трудно. Если бы конфликт сохранился и продолжал тлеть, были бы поставлены под угрозу обязательства уже государства по транзиту грузов. А с учетом того, что России делает акцент на развитии востока страны, в том числе, как логистического центра, были угрозы имиджевых потерь. Таким образом, утверждение, что участвуя в переговорах ГК «Росатом» и FESCO, губернатор Приморья решил и государственную задачу преувеличением не выглядит», – говорит политолог Павел Наливайко.

Напомним, строгое выполнение всех социальных обязательств, гарантий и полная защита трудовых прав докеров и портовиков – таковы главные условия соглашения между профсоюзом портовых рабочих ВМТП, госкорпорацией «Росатом», группой FESCO и правительством Приморского края.