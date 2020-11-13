Приморские детишки могут бесплатно пройти полный курс реабилитации после COVID-19

Маленькие жители края при необходимости могут попасть на реабилитацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диагносты Центра медицинской реабилитации и профилактики заболеваний органов дыхания у детей помогут восстановить здоровье ребят, переболевших коронавирусом. В больнице есть все необходимое, чтобы избежать печальных последствий, которые могут развиться после опасной инфекции. Медицинское учреждение, где недавно завершился масштабный ремонт, оборудовано по последнему слову техники, аналогов некоторых аппаратов в крае попросту нет.

Число больных COVID-19 в Приморье ежедневно растет, и дети, к сожалению, не исключение. Более того, многие ребята болеют практически бессимптомно, при этом сами являются активными переносчиками вируса. Поэтому специалисты советуют взрослым обращать особое внимание на недомогание своих чад, ведь симптомы иногда легко спутать с ОРВИ. Для тех, кто все же не смог избежать болезни, предусмотрена реабилитация. Курс терапии составляет от трех до шести недель в зависимости от тяжести перенесенного заболевания и особенностей организма ребенка.

В здании с радужным фасадом помогут малышам восстановиться Фото: primorsky.ru

Отделение медицинской реабилитации для детей открылось во Владивостоке на Восточном проспекте, 34, в конце прошлого года. Первыми пациентами стали ребята, перенесшие туберкулез и те, кто находился в группе риска. Постепенно специфика оказания помощи расширилась и к списку прибавились ребята часто болеющие ОРВИ, бронхитами и бронхиальной астмой. При этом медики сразу четко понимали, что именно комплексный подход к здоровью ребенка способен снизить рецидивы и количество больных. Этой же стратегии специалисты придерживаются и сейчас, когда свои коррективы в работу внесла новая коронавирусная инфекция.

– После ремонта, который завершился летом, в Центре не только появилась прекрасная облагороженная территория, радужный фасад и спортивный зал, но и уникальное оборудование. Например, у нас установлен единственный в крае магнитотурботрон, разработанный российскими учеными. Реабилитация направлена на восстановление здоровья в целом, поднятие иммунитета, восстановление функций легочной ткани, профилактику возникновения повторных неспецифических пневмоний и бронхитов, а также фиброза, – отметила заместитель главного врача по медицинской части Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы Светлана Осина.

Светлана Леонидовна рассказала об особенности работы Центра реабилитации Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Профилактику могут пройти дети со всего Приморья, для этого желательно направление от педиатра или фтизиатра, однако даже если такого нет, обратившимся не откажут в осмотре. Главное, что требуется – справка об отсутствии инфекции на данный момент (анализ на антитела), выписки о профилактических прививках и перенесенных заболеваниях. Перед тем, как подобрать оптимальный курс для ребенка, ему проводят комплексное обследование. Пациент получает консультацию пульмонолога, педиатра, невролога и хирурга. Чтобы оценить состояние систем и внутренних органов проводится УЗИ, делается электрокардиограмма и спирография – метод обследования, который помогает проверить функцию внешнего дыхания и выявить даже минимальные отклонения от нормы.

Программа рассчитана на детей от 6 лет, не исключено, что в ближайшее время специалисты начнут принимать и более маленьких пациентов.

– Родители могут сопровождать детей во время реабилитации. Особенно, если речь идет о малышах, которым нужна помощь. Это помогает разгрузить медицинский персонал в вечернее время и благоприятно сказывается на навыках самих взрослых, которые запоминают какие-то упражнения и могут в будущем пользоваться системой домой, продолжая работать над здоровьем ребенка. Все услуги абсолютно бесплатные, на период реабилитация ребята живут в отделении, для школьников здесь организованы уроки в специальных классах, – поделилась Светлана Осина.

О пользе реабилитации высказалась и заведующая детским инфекционным госпиталем Владивостокской клинической больницы №2. С самого начала пандемии Наталья Бурма находится на передовой линии по борьбе с коронавирусной инфекцией.

– У многих ребят развивается пневмония, после которой организму необходимо длительное восстановление, обычно от месяца до трех. Реабилитация очень нужна, это действительно отличное решение в нынешних условиях. Из нашей больницы направление на восстановительные процедуры получили уже два пациента, – отметила Наталья Владимировна.

Наталья Владимировна на протяжении многих лет заботится о детях. Фото: из личного архива

По словам специалиста, в летние месяцы наблюдался спад по распространению инфекции. В среднем лечение в госпитале проходили около 90 детей. А вот с наступлением осени и обострением сезонных заболеваний ребят уже стало порядка 200. Сейчас самому младшему пациенту всего месяц. Порой специалистам сложно выяснить, кто заболел первым – родственники или ребенок. Зачастую в стены медицинской организации маленькие жители края поступают с родителями, перенесшими Covid-19. Семейные очаги заражения – довольно распространены.

Медики, которые сейчас работают практически на износ, желают всем крепкого здоровья и беречь себя. Не стоит пренебрегать элементарными мерами профилактики – ношение масок, «социальная дистанция», проветривание и дезинфекция – станут отличным подспорьем в борьбе с распространением болезни.

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