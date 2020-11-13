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Общество

Приморские детишки могут бесплатно пройти полный курс реабилитации после COVID-19

Восстановить здоровье юных пациентов помогают опытные специалисты во Владивостоке
Милана СОКОЛ
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Маленькие жители края при необходимости могут попасть на реабилитацию

Маленькие жители края при необходимости могут попасть на реабилитацию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диагносты Центра медицинской реабилитации и профилактики заболеваний органов дыхания у детей помогут восстановить здоровье ребят, переболевших коронавирусом. В больнице есть все необходимое, чтобы избежать печальных последствий, которые могут развиться после опасной инфекции. Медицинское учреждение, где недавно завершился масштабный ремонт, оборудовано по последнему слову техники, аналогов некоторых аппаратов в крае попросту нет.

Число больных COVID-19 в Приморье ежедневно растет, и дети, к сожалению, не исключение. Более того, многие ребята болеют практически бессимптомно, при этом сами являются активными переносчиками вируса. Поэтому специалисты советуют взрослым обращать особое внимание на недомогание своих чад, ведь симптомы иногда легко спутать с ОРВИ. Для тех, кто все же не смог избежать болезни, предусмотрена реабилитация. Курс терапии составляет от трех до шести недель в зависимости от тяжести перенесенного заболевания и особенностей организма ребенка.

В здании с радужным фасадом помогут малышам восстановиться

В здании с радужным фасадом помогут малышам восстановиться

Фото: primorsky.ru

Отделение медицинской реабилитации для детей открылось во Владивостоке на Восточном проспекте, 34, в конце прошлого года. Первыми пациентами стали ребята, перенесшие туберкулез и те, кто находился в группе риска. Постепенно специфика оказания помощи расширилась и к списку прибавились ребята часто болеющие ОРВИ, бронхитами и бронхиальной астмой. При этом медики сразу четко понимали, что именно комплексный подход к здоровью ребенка способен снизить рецидивы и количество больных. Этой же стратегии специалисты придерживаются и сейчас, когда свои коррективы в работу внесла новая коронавирусная инфекция.

– После ремонта, который завершился летом, в Центре не только появилась прекрасная облагороженная территория, радужный фасад и спортивный зал, но и уникальное оборудование. Например, у нас установлен единственный в крае магнитотурботрон, разработанный российскими учеными. Реабилитация направлена на восстановление здоровья в целом, поднятие иммунитета, восстановление функций легочной ткани, профилактику возникновения повторных неспецифических пневмоний и бронхитов, а также фиброза, – отметила заместитель главного врача по медицинской части Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы Светлана Осина.

Светлана Леонидовна рассказала об особенности работы Центра реабилитации

Светлана Леонидовна рассказала об особенности работы Центра реабилитации

Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Профилактику могут пройти дети со всего Приморья, для этого желательно направление от педиатра или фтизиатра, однако даже если такого нет, обратившимся не откажут в осмотре. Главное, что требуется – справка об отсутствии инфекции на данный момент (анализ на антитела), выписки о профилактических прививках и перенесенных заболеваниях. Перед тем, как подобрать оптимальный курс для ребенка, ему проводят комплексное обследование. Пациент получает консультацию пульмонолога, педиатра, невролога и хирурга. Чтобы оценить состояние систем и внутренних органов проводится УЗИ, делается электрокардиограмма и спирография – метод обследования, который помогает проверить функцию внешнего дыхания и выявить даже минимальные отклонения от нормы.

Программа рассчитана на детей от 6 лет, не исключено, что в ближайшее время специалисты начнут принимать и более маленьких пациентов.

– Родители могут сопровождать детей во время реабилитации. Особенно, если речь идет о малышах, которым нужна помощь. Это помогает разгрузить медицинский персонал в вечернее время и благоприятно сказывается на навыках самих взрослых, которые запоминают какие-то упражнения и могут в будущем пользоваться системой домой, продолжая работать над здоровьем ребенка. Все услуги абсолютно бесплатные, на период реабилитация ребята живут в отделении, для школьников здесь организованы уроки в специальных классах, – поделилась Светлана Осина.

О пользе реабилитации высказалась и заведующая детским инфекционным госпиталем Владивостокской клинической больницы №2. С самого начала пандемии Наталья Бурма находится на передовой линии по борьбе с коронавирусной инфекцией.

– У многих ребят развивается пневмония, после которой организму необходимо длительное восстановление, обычно от месяца до трех. Реабилитация очень нужна, это действительно отличное решение в нынешних условиях. Из нашей больницы направление на восстановительные процедуры получили уже два пациента, – отметила Наталья Владимировна.

Наталья Владимировна на протяжении многих лет заботится о детях. Фото: из личного архива

Наталья Владимировна на протяжении многих лет заботится о детях. Фото: из личного архива

По словам специалиста, в летние месяцы наблюдался спад по распространению инфекции. В среднем лечение в госпитале проходили около 90 детей. А вот с наступлением осени и обострением сезонных заболеваний ребят уже стало порядка 200. Сейчас самому младшему пациенту всего месяц. Порой специалистам сложно выяснить, кто заболел первым – родственники или ребенок. Зачастую в стены медицинской организации маленькие жители края поступают с родителями, перенесшими Covid-19. Семейные очаги заражения – довольно распространены.

Медики, которые сейчас работают практически на износ, желают всем крепкого здоровья и беречь себя. Не стоит пренебрегать элементарными мерами профилактики – ношение масок, «социальная дистанция», проветривание и дезинфекция – станут отличным подспорьем в борьбе с распространением болезни.

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