«Маски-шоу»: в крупную рыбодобывающую компанию Приморья наведались вооруженные силовики

В крупной дальневосточной компании прошли обыски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центральном офисе компании «Доброфлот» в Приморье прошли обыски. На данный момент пока нет официальной информации о причинах визита силовиков в масках к крупнейшему производителю консервов. Однако по некоторым данным, спецоперация может быть связана с уголовным делом, возбужденным из-за травм одного из матросов, который лишился руки.

Следственное управление следственного комитета Приморья ранее возбудило несколько уголовных дел в отношении рядовых сотрудников компании «Доброфлот». Работников подозревают в ряде нарушений, которые могли привести к ЧП.

Силовики провели обыски в известной компании Фото: Милана СОКОЛ

Напомним, происшествие случилось в Охотском море.

– Мы отгрузились на плавбазе, отошли и через полчаса начали постановку трала. И вот, в воду пошел трал, мы все отцепили и последним шел вытяжной трос. Я вытягиваю трос, сзади слышу грохот. Оказывается, это со стопора сорвалась траловая железная доска весом 1,5 тонны. Еще секунда и кисть руки тросом прижата к ограждению слипа. А потом руку затянуло, зажевало теперь уже под локоть… Разорвало все: кровь, открытая рана, кость видно, – рассказал «Комсомолке» матрос Виктор Бошко.

ЧП случилось во время рейса в Охотском море. Фото: из личного архива матроса.

По словам пострадавшего, примерно через 40 минут его доставили на ближайшую плавбазу «Залив Восток». Посреди моря мужчине провели экстренную операцию, после чего пообещали доставить во Владивосток. Травмированный матрос уверяет, что планы изменились, когда к плавбазе подошел траулер и начал загрузку рыбы. Мужчина сетуют, что пока трюмы не забили зморозкой, судно не тронулось, а это заняло 5 дней. После длительного ожидания раненного работника транспортировали в Находку, хотя сам Виктор уверен, что нужно было срочно везти в порт Магадан, ведь он находился гораздо ближе. Время в пути заняло еще 5 дней.

На берегу врачи натуральным образом бились за сохранение руки, но все операции оказались тщетными. Травмированную конечность пришлось ампутировать по локоть.

– Я пережил 5 наркозов и 4 операции. Перед четвертой я уже чувствовал и понимал, что будет ампутация. Да и по моему состоянию было видно, что отрезать будут. Интоксикация пошла, я кушать не мог, тошнило. Тут выбор был уже между жизнью и смертью, – вспоминает житель Калининграда.

Молодой моряк стал инвалидом. Фото: из личного архива работника.

Когда матрос немного окреп, обратился в полицию. В мае было возбуждено уголовное дело. С тех пор продолжается расследование чрезвычайного инцидента. В «Доброфлоте» в свою очередь уверены, что мужчина сам грубо нарушил правила технической безопасности, работая в запретной зоне рядом с металлическими тросами, которые находятся под нагрузкой. Представители группы компаний отмечают, что моряку оказали всю необходимую помощь и даже решились на операцию в непростых условиях, чтобы спасти руку. По страховке работник получил денежную компенсацию. С чем именно связаны обыски сейчас, в компании могут только догадываться, поэтому пресс-служба пока не может дать официальные комментарии.

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