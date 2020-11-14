Дополнительное подспорье. В период эпидемии в Приморье открылись еще два амбулаторно-инфекционных центра центра

В Приморье для помощи пациентам открываются АИЦ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два дополнительных центра для приема больных с признаками ОРВИ и COVID-19 открылись в Приморье. Медицинские учреждения, которые стали отличным подспорьем, как для самих пациентов, так и для врачей, расположились на Светланской, 131, во Владивостоке и на Партизанской, 18, в Артеме. Подробности об особенностях их работы мы узнали у специалистов.

Новый АИЦ во Владивостоке открылся на базе поликлиники №3, но не на Луговой, где располагается сама поликлиника, а на Светланской, заняв помещение, которое предоставил Владивостокский клинико-диагностический центр.

Пациентов примут на Светланской,131. Фото: пресс-служба КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»

– Наша поликлиника строилась 50 лет назад, тогда был очень маленький микрорайон, а сейчас выросло много новых жилых домов, в разы увеличилось и количество жителей. Мы обслуживаем порядка 48 000 прикрепленных пациентов. В период, когда повысилась заболеваемость вирусными инфекциями и в том числе COVID-19, в здании попросту стало не хватать места. Чтобы соблюдать «социальную» дистанцию люди вынуждены были ждать на улице. У многих есть также традиционное желание прийти с утра пораньше, задолго до открытия и занять очередь. К началу приема пациенты уже успевают накопить отрицательные эмоции. В связи со сложной эпидобстановкой краевое министерство здравоохранения приняло решение открыть дополнительный амбулаторно-инфекционный центр, – поделилась главный врач Владивостокской поликлиники №3 Анжела Кабиева.

Главный врач Владивостокской поликлиники №3 Анжела Кабиева рассказала о работе АИЦ Фото: primorsky.ru

По словам руководителя, в АИЦ есть все необходимое для комфортной работы и приема. Здесь специально предусмотрено несколько входов и выходов, которые позволяют не перемешивать потоки пациентов. В помещении оборудована «чистая зона», где обрабатываются инструменты и переодеваются специалисты. Также для медперсонала есть место для отдыха, где можно перекусить между вызовами.

Помещения разделены на зоны. Фото: пресс-служба КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»

Получить квалифицированную помощь могут все, кто проживает в зоне обслуживания поликлиники №3. Прием в инфекционном центре ведется без выходных с 08 до 20:00. Для пациентов с температурой и признаками ОРВИ открыт вход №1, тем, у кого уже есть подтвержденный анализ на COVID-19, стоит заходить через вход №2.

В АИЦ предусмотрены отдельные входы. Фото: пресс-служба КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»

В общей сложности во Владивостоке работают уже 5 подобных центров. Они расположились на базе поликлиник №1, №3, №6 и №9. При этом в круглосуточном режиме открыты сортировочные КТ-центры на Черемуховой, 32, и на Адмирала Горшкова,3. Добраться до АИЦ можно на специальных автобусах. При этом проезд для пациентов абсолютно бесплатный, а график перевозок – круглосуточный. Транспорт с красной табличкой «заказной» будут курсировать по следующим маршрутам:

– Заря – Автовокзал – Русская – проспект 100-летия Владивостока – Фирсова – Тухачевского – Снеговая падь (Поликлиника №9) – Тухачевского – 100-летия Владивостоку – Заря. Интервал движения на маршруте составит 120 минут.

– Маяк – Ж/Д Вокзал – Океанский проспект – Партизанский проспект – Гоголя – 3-я Рабочая – Жигура – Котельникова (Поликлиника №1, филиал) – 3-я Рабочая – Партизанский проспект – Алеутская – Маяк. Интервал движения на маршруте составит 120 минут.

– Бухта Тихая – Калинина – Диагностический центр (Поликлиника №6) – Запорожская – Окатовая – Змеинка – Трудовая – Вилкова – Запорожская – Диагностический центр (Поликлиника №6) – Калинина – Бухта Тихая. Интервал движения на маршруте составит 130 минут.

В Артеме получить помощь медиков помимо поликлиник можно в АИЦ на базе горбольницы №1. Сюда уже доставлена первая партия медикаментов для лечения больных с тяжелой формой инфекции.

– Помещение разделено на «зеленые» и «красные» зоны. Разработана система маршрутизации пациентов для обследования, сформирован полноценный колл-центр с пятью операторами, которые проводят первичную сортировку входящих звонков. Также налажена система отправки результатов тестов пациентам на личные телефоны в виде смс и выделен отдельный номер, по которому пациенты могут узнать свои результаты, – отметила и.о. главного врача Артемовской горбольницы №1 Нина Горбатюк.

И.о. главного врача Артемовской горбольницы №1 Фото: Олег БЕЛОВ

Информация об открытии АИЦ накануне появилась в официальных источниках, а также в социальных сетях. В первый же день работы в центр обратились десятки горожан.

– В поликлинике №1 раньше был специализированный кабинет для инфекционных больных, все было отлажено, в оказании помощи никому не отказывали, но с открытием центра специалисты могут принять гораздо больше людей. Сразу же резко снизился поток звонков в городской колл-центр. По крайней мере, многие пациенты поликлиники теперь могут не ждать неотложную бригаду,а обращаются напрямую в медучреждение, им понятен алгоритм действий, поэтому они не переживают, – поделилась специалист горячей линии по коронавирусу в Артеме Елена Ворончук.

Елена с радостью ответить на вопросы обратившихся в колл-центр. Фото: elena.voronchuk

В ближайшее время подобные инфекционные центры планируется открыть для жителей Уссурийска и Находки.

Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Сложная эпидемиологическая обстановка не позволяет попрощаться с масками и отменить «социальную дистанцию». Чтобы сохранить свое здоровье и позаботиться о близких, специалисты советуют придерживаться санитарных требований.

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