Работаете после 12? Тогда мы идем к вам! Во Владивостоке нашли заведения, которые работают вопреки комендантскому часу

На этот раз попались два заведения, которые работали ночью. Фото: Евгений Кулешов, администрация Владивостока.

Выходные. Раньше суббота и воскресенье были самыми «урожайными днями» для ночных заведений. Но не в этот год. С приходом второй волны коронавируса власти Приморья ввели ограничения для их работы. Теперь весь общепит имеет право принимать гостей лишь до полуночи. Дальше они могут осуществлять свою деятельность только через службы доставки. Чтобы проверить, как соблюдается комендантский час заведениями, во Владивостоке прошел рейд по барам, кафе и ресторанам. Команда состояла из специалистов мэрии, сотрудников полиции и Росгвардии.

В центре внимания проверяющих оказались кафе, рестораны и бары, расположенные во Фрунзенском районе. А именно на Верхнепортовой, Алеутской, Посьетской, Пограничной, Светланской, Семеновской и Океанском проспекте. Как оказалось, всего два заведения вопреки запретам были открыты ночью. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

- В ходе сегодняшней проверки было выявлено одно заведение на улице Верхнепортовой, 38, которое обслуживало гостей после полуночи. Составлено два административных материала за невыполнение требований режима повышенной готовности и нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Данные рейдовые мероприятия будут проходить на регулярной основе во всех районах города, - рассказал Андрей Гончаров, начальник отдела управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города.

Власти знают и о тех заведениях, которые продолжают работать после полуночи «инкогнито». Но и таких рано или поздно ждет разоблачение.

- Во время проверки также было выявлено заведение на улице Семеновской, сотрудники которого препятствовали проверке. Владелец бара приглашен в отдел полиции для дачи пояснений и дальнейшего разбирательства, – уточнили специалисты.

Ранее все заведения были предупреждены о введенных ограничениях и о том, что грозит общепиту за нарушение правил. Чтобы следить за кафе и ресторанами, в городе были организованы 17 административных комиссий. В зону их контроля также входят торговые центры, супермаркеты и рынки.

- Основная наша цель – рассказать гражданам и представителям бизнеса о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. В общественных местах обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, осуществляющие работу, должны строго следить за выполнением установленных санитарных требований, – подчеркнули специалисты мэрии.