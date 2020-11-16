Объявлено штормовое предупреждение. На Приморье обрушатся дождь, снег и метель

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за мощного циклона. Фото: pixabay.com

Активный южный циклон, который будет проходить над Японским морем, окажет сильное влияние на погоду на территории Приморского края. Так, по данным синоптиков, в период с 18 по 20 ноября в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Начнется все с небольших и умеренных осадков, которые ожидаются 18 числа. В большинстве случаев речь идет о дожде, но вот на севере края будет еще и снежно.

Дальше циклон будет только набирать обороты или, как принято говорить, дождь – это еще только цветочки. Оказалось, что 19 ноября усилятся интенсивность и площадь распространения осадков. Вплоть до 20 ноября жителям края нужно быть готовыми к сильным дождям и снегопадам. За 12 часов выпадет от 15 до 40 миллиметров осадков – это при дожде со снегом и дожде. При снегопаде – от 7 до 19 миллиметров.

- В отдельных районах сильные осадки могут перейти в очень сильные (более 50 миллиметров за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 миллиметров при снеге), - отмечают синоптики портала «Примпогода». - Ожидаются гололедные явления: отложения мокрого снега, местами сильные, на дорогах гололедица и гололед, снежный накат.

В континентальной части Приморья скорость ветра достигнет 15-22 метров в секунду. Во Владивостоке местами прогнозируется метель, на побережье скорость ветра увеличится до 25-30 метров в секунду.

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