Больше 2000 детей в Приморье пострадали от коронавируса. Новые меры призваны снизить распространение заболевания

Детей будут пускать в ТЦ только со взрослыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый сотый житель Приморья пострадал от COVID-19 и дети, к сожалению, не стали исключением. Как и известно, несовершеннолетние часто являются бессимптомными носителями заболевания, заражая взрослых. Это значительно усугубляет эпидобстановку и осложняет работу специалистов. Только по официальным данным, с начала эпидемии в крае заразились больше 2000 юных приморцев. Очередные рекомендации призваны снизить рост распространения опасного заболевания.

– Дети в большей степени переносят коронавирус бессимптомно, между тем являются носителями инфекции, что угрожает людям старшего возраста, лицам с хроническими заболеваниями. В связи с тем, что в Приморье неуклонно идет прирост заболевших, необходимо ограничить посещение детьми мест массового скопления людей, – отметила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Светлана Морозова рассказала об эпидобстановке. Фото: Игорь Новикова (правительство Приморского края)

На сегодняшний день число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в крае достигло 18 719 человек. При этом 2 127 заболевших – дети. За минувшие сутки выявлено 215 новых случаев коронавируса. Официально зафиксировано уже 194 летальных исхода.

– Мы принимаем маленьких пациентов с апреля. Стоит отметить, что часто в одной семье болеют и дети и взрослые. Определить клинически, кто именно заразился первым – довольно сложно. Заболевание в семейном кругу передается при тесном контакте, – поделилась заведующая детским инфекционным госпиталем Владивостокской клинической больницы №2 Наталья Бурма.

Наталья Бурма с начала эпидемии на передовой линии по борьбе с COVID. Фото: vladmedicina

По словам специалиста, который вот уже 40 лет стоит на страже детского здоровья, в летние месяцы наблюдался некий спад заболеваемости, а вот с приходом осени и обострением еще и сезонных заболеваний темпы прироста снова пошли вверх. Врач отмечает, что одной из сопутствующих CОVID-19 болезней у детей, как и взрослых, стала пневмония. После которой требуется длительное восстановление.

Для таких пациентов в Центре медицинской реабилитации и профилактики заболеваний органов дыхания подготовлены специальные программы. Отделение открыто на базе детской туберкулезной больницы во Владивостоке. Индивидуальные курсы реабилитации помогут ребятам укрепить иммунитет, в целом оздоровить организм и бесплатно пройти полноценное обследование после болезни.

– Программа реабилитации рассчитана на детей с 6 лет. В этом возрасте ребенок уже понимает, все, что просят выполнять врачи и может осознанно это делать. Сейчас рассматриваем возможность оказывать помощь и детям более младшего возраста, но назвать точные сроки адаптации программы под них пока сложно,– прокомментировала заместитель главного врача по медицинской части Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы Светлана Осина.

На базе детской туберкулезной больницы работает отделение реабилитации. Фото: http:primtub.tmweb.ru

Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Справиться с эпидемией можно только общими усилиями. Специалисты советует носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и соблюдать «социальную дистанцию».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14