Никаких родителей, только дети! Стало известно, как будут работать школы Владивостока после каникул в эпоху второй волны Covid-19

Все 78 муниципальных общеобразовательных учреждений Владивостока начали свою работу в штатном режиме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале месяца власти объявили о том, что осенние каникулы для школьников из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Спасска-Дальнего, Партизанска, Лесозаводска и Октябрьского района продлили на неделю. Связано это было, разумеется, с эпидемией коронавируса. Вторая волна ударила по образованию, поэтому в целях безопасности пришлось пойти на этот шаг. Но и дополнительная неделя пролетела быстро. И 16 ноября стало для учеников первым учебным днем второй четверти.

- На сегодняшний день все 78 муниципальных общеобразовательных учреждений Владивостока начали свою работу в штатном режиме. Детки сели за парты и будут обучаться в очном формате. На карантине у нас продолжают оставаться 18 классов в 9 образовательных учреждениях, - рассказывает Антонина Николаева, и.о начальника общего отдела управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации. - На конец первой четверти цифра была намного больше – было закрыто 169 классов из 39 учреждений. Увеличение продолжительности каникул и выполнение санитарно-эпидемиологических норм дало положительный эффект.

Специалист управления образования также отмечает, что дополнительная неделя к каникулам – вынужденная мера, ведь в школах были зарегистрированы вспышки заболеваемости среди педагогов. Зато эти семь дней дали возможность привести в порядок все помещения учреждений. И речь не только о генеральной уборке, но и о дезинфекции всех классов. Особое внимание уделили столовым и пищеблокам.

- В связи с тем, что мы продолжаем жить в режиме повышенной готовности, во всех образовательных учреждениях будут выполняться необходимые меры предосторожности. У входа в образовательные организации у нас проводят утренний фильтр, - говорит Антонина Николаева. - Дети и сотрудники будут проходить термометрию при помощи бесконтактных термометров. В случае выявления повышенной температуры, данные о таких лицах будут занесены в соответствующий журнал, а люди будут помещены в изолятор, и до приезда скорой помощи они будут находиться там.

Ну и стоит отметить, что правила работы школы тоже потерпели некоторые изменения. Родителям, законным представителям и посторонним лицам вход в школы запрещен. Для безопасности детей в образовательные учреждения могут зайти только сами ученики и педагоги.

- В соответствии со всеми предписаниями Роспортребнадзора все сотрудники должны соблюдать масочный режим. Педагоги соблюдают его вне периода проведение уроком. То есть во время занятий они могут снять маску, - сообщает специалист. - За каждым классом прикреплен отдельный кабинет, в которых дети занимаются на протяжении всего дня.

Исключения составляют только несколько предметов – технология, изо, химия, физика и физкультура.

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