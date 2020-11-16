Двое любопытных тигрят вышли на дорогу на севере Приморья

Два тигренка вышли на дорогу, идущую сквозь приморскую тайгу. Скриншот видео, предоставленного Центром "Амурский тигр"

13 ноября жители Приморья, проезжая на автомобиле по одной дорог в северном районе края, встретили двух тигрят. Абсолютно не опасаясь людей, молодые хищники дали себя заснять на видео, а затем скрылись в тайге. Неравнодушные граждане тут же сообщили о встрече в Службу охотничьего надзора Приморского края и отправили специалистам отснятые кадры. Проанализировав их, специалисты определили, что возраст малышей 4-5 месяцев.

Несмотря на то, что животные на видео выглядели вполне упитанными, а их поведение не вызывало беспокойства, оперативная группа Службы охотнадзора отправилась на указанное место встречи. Требовалось установить, почему тигрята вышли к людям, не грозит ли им опасность и где находится мать-тигрица.

По найденным следам сотрудники охотнадзора установили, что тигрята вышли на дорогу из любопытства. Пока котята изучали автомобиль, неподалеку находилась тигрица, следившая за происходящим. Позже взрослая самка увела молодняк в безопасное место.

«Это нередкий случай, когда менее осторожные и беспечные тигрята показываются людям, а их мать-самка, в силу большего опыта и осторожности, наблюдает за происходящим со стороны, не обозначая себя. Мы знаем точно, где произошла данная встреча, но в интересах безопасности тигрят и их матери не сообщаем об этом. О чем просим и граждан, если у них вдруг возникнет желание показать свою осведомленность через социальные сети или иным способом. Нужно помнить, что этим можно сильно навредить», — прокомментировал случай генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Начальник Управления охраны объектов животного мира и ООПТ Приморского края Алексей Суровый сообщил, что Служба охотничьего надзора всегда оперативно реагирует на поступающие от граждан сигналы о встречах с амурским тигром. Это позволяет эффективно обеспечивать безопасность редких животных и граждан.

«Хочется отметить неравнодушие и ответственность граждан, которые, после встречи с тигрятами, озаботились обстоятельствами их появления на дороге, и, как только появилась возможность, сообщили о встрече нашим специалистам», — сказал Алексей Суровый.

Пресс-служба Центра «Амурский тигр» напоминает, что при встрече с тигром на автотрассе рекомендуется оставаться в автомобиле и исключить любые провоцирующие хищника действия, даже если вы встретились с тигренком.

О встрече с тиграми и другими крупными хищниками необходимо сообщать в Службу охотничьего надзора Приморского края по номеру 8 (423) 2 390 990 или в Центр «Амурский тигр» по номеру 8 (423) 2 221 448.