«Я увидела, как он повел домой девочку»: пенсионерка спасла 9-летнего ребенка от сексуальных домогательств соседа в Приморье

Благодаря пенсионерке была спасена 9-летняя девочка. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Порой чтобы спасти человека, достаточно одной минуты. Столько же времени хватит для того, чтобы погубить чью-то жизнь. История о том, как бдительность жительницы Приморья уберегла маленькую девочку от сексуального насилия. Случилось все в октябре 2020 года. Пенсионерка Галина Кравец из Спасска-Дальнего в этот день шла домой из магазина - ничего не предвещало беды. К счастью, бдительность и внимательность верой и правдой служили дальневосточнице без перерыва.

- Я увидела, как мой сосед ведет в свою квартиру незнакомую девочку. Он сидел в тюрьме, поэтому я насторожилась. Сначала поговорила с соседкой, а потом решила позвонить в полицию, - рассказывает пенсионерка Галина Кравец.

Этот поступок стал решающим в судьбе 9-летней девочки. Страшно предположить, что могло случиться, если бы не бдительность женщины. По тревожному звонку на место незамедлительно выехали сотрудники полиции.

- Дверь долго никто не открывал, однако спустя время, мужчина все же открыл дверь. В квартире действительно находился 9-летний ребенок, - рассказывает Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю. - Позже с участием психолога проведен опрос ребенка и выяснилось, что опасения женщины были не напрасны.

Примечательно, что сам мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление. К сожалению, после освобождения он вернулся к прежней жизни. После нового инцидента приморца снова задержали. Сейчас он находится в СИЗО. За совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Вместе с тем СК не мог оставить без внимания поступок Галины Ивановны. От лица Владимира Фомина, руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, женщине вручили благодарность. Как говорит Иван Марочек, начальник следственного отдела по ГО Спасск-Дальний, именно благодаря жизненной позиции пенсионерки удалось предотвратить чудовищное преступление.

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