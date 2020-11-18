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Общество

Парикмахерские и магазины, которые проигнорировали запреты в эпоху коронавируса, закрыли на месяцы в Приморье

За нарушение правил 34 предприятия оштрафовали на 1,5 миллиона рублей
Кристина ГРИН
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Всего за время эпидемии проведено 250 выездных проверок.

Всего за время эпидемии проведено 250 выездных проверок.

Фото: Администрация Владивостока

Не секрет, что сейчас приоритетной задачей является воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции. Главные помощники в этом нелегком бою – соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других требований, введенных из-за эпидемии. Предприятия, которые игнорируют новые правила и предписания Роспотребнадзора, наказываются не только приличным штрафом, но и закрытием организации.

Как сообщает оперативный штаб, за прошедшие сутки на территории Приморского края зарегистрировали еще 223 случая заражения. В итоге всего с начала пандемии в регионе заболели 19 160 человек.

- Более 53% случаев приходится на контакты в семье и ближнем окружении, 19% – контакты на местах работы или учебы, а оставшиеся 28% – следствие неустановленных контактов, заражения в транспорте, магазинах и других общественных местах, - рассказывает Светлана Морозова, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Светлана Морозова, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Светлана Морозова, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Чтобы контролировать соблюдение всех введенных ограничений, включая и запрет на работу общепита после полуночи, в крае были созданы специальные комиссии. Они отправляются в рейды вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии. Наказывают не только кафе, бары и рестораны, которые принимают гостей, невзирая на запреты, но также парикмахерские, магазины, торговые центры, которые игнорируют санитарно-эпидемиологические требования.

- На сегодняшний день по согласованию с органами прокуратуры проводятся семь проверок предприятий торговли и общественного питания на территории шести муниципальных образований. Всего за время эпидемии проведено 250 выездных проверок, составлено 300 протоколов об административном правонарушении. Судами принято решение о приостановке деятельности 68 предприятий на срок до 80 суток, в отношении 34 – решение о наложении штрафа на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, – добавила заместитель главного санитарного врача региона.

Под пристальным вниманием общепит. Практически каждый выходные в ночное время комиссии отправляются в рейд. Напомним, что власти региона разрешили работать общепиту до 24:00. Лишь на минувшие выходные эксперты нашли заведения, которые все же были открыты после полуночи.

- В ходе проверки было выявлено одно заведение на улице Верхнепортовой, 38, которое обслуживало гостей после полуночи. Составлено два административных материала – за невыполнение требований режима повышенной готовности и нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Данные рейдовые мероприятия будут проходить на регулярной основе во всех районах города, – рассказал Андрей Гончаров, начальник отдела управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города.

Андрей Гончаров, начальник отдела управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города.

Андрей Гончаров, начальник отдела управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города.

Фото: Правительство Приморского края

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей обязательно для всех и каждого.

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