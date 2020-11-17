С 2022 года в ДФО начнут субсидировать 20% затрат на строительство теплиц

Начиная с 2022 года правительство России начнет субсидировать 20% от затрат на строительство теплиц в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

«С 2022 года предполагается выделение средств из федерального бюджета бюджетам субъектов ДФО для возмещения части прямых понесенных затрат в размере 20% предельной стоимости объекта на создание и модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте», - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению вице-премьера, обеспечение продовольственной независимости дальневосточных регионов требует пристального внимания правительства. Особенно, по словам Абрамченко, в поддержке нуждается овощеводство на Дальнем Востоке.

Вице-премьер также отметила, что по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам поездки на Дальний Восток предусмотрен комплекс мер господдержки, направленной на обеспечение прироста сельхозпродукции собственного производства в регионах Дальневосточного федерального округа.

9 ноября Михаил Мишустин заявил, что государство будет компенсировать инвесторам 20% стоимости вложений в развитие тепличного производства овощей на Дальнем Востоке. Производство овощей в теплицах по всей России растет. Так, в 2020 году урожай по этому направлению ожидается в объеме свыше 1,2 миллиона тонн. При этом на Дальнем Востоке уровень производства в теплицах вдвое ниже, чем в среднем по России, а значит, эта сфера нуждается в дополнительной поддержке.

Напомним, еще летом во время рабочего визита председателя правительства России Михаила Мишустина по Дальнему Востоку вопрос об организации и развитию тепличного производства являлся одним из приоритетных.

«Это важная составляющая агропромышленного комплекса - и с точки зрения продовольственной безопасности, и для повышения доступности свежих овощей для людей. Спрос на такую продукцию есть. В целом производство овощей в защищенном грунте в стране стабильно растет. […] Но чем севернее, тем сложнее сельхозпроизводителям работать в этом секторе. […] В этом я убедился лично, когда посещал Чукотку, Камчатку, Магадан и соседние субъекты Федерации. Именно поэтому дал поручение разработать механизм господдержки проектов по строительству и модернизации теплиц на Дальнем Востоке», - отметил тогда Михаил Мишустин.