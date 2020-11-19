Погода в Приморье: чего ждать далее

Снег продолжит идти в Приморье 20 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Как и прогнозировали синоптики, утром 19-го ноября южный циклон сместился в Японском море, южнее Хасанского района Приморья. Непогода охватила большую часть края.

Циклон продолжает движение над акваторией моря вблизи южного побережья Приморья.

Как сообщается на сайте Примпогода, в середине дня сильный и очень сильный снег наблюдался в западных и на юге центральных районов края. Там выпало до 24 — 38 миллиметров осадков. Местами сильный гололед, отложения снега. Сильный дождь, около 38 миллиметров, продолжается в Посьете и Находке.

На востоке региона также выпали осадки в виде дождя и ледяного дождя количеством 16 — 28 миллиметров.

Осадки уже распространились на северные районы края. Количество 8 — 16 миллиметров. Идет снег, ледяной дождь.

Вечером в крае ожидаются осадки. Местами очень сильный снег. Гололедные явления и метель. Северный ветер умеренный до сильного. Завтра днем погода существенно не изменится. Температура воздуха в Приморье от −1 до −6 °C.

Во Владивостоке сегодня и завтра вероятность осадков 90%. Гололедица на дорогах. Сильный и очень сильный северный ветер. Температура воздуха в городе в пятницу, 20 ноября, −3...-5 °C.

В субботу осадков в столице Приморья не ожидается. Температура воздуха поднимется до −1...1 °C, сообщает «Примгидромет».

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