Первая жертва ледяного апокалипсиса. Замерзшее тело мужчины нашли у церкви во Владивостоке

Последствия непогода оказались для мужчины роковыми.

К сожалению, обойтись без жертв во время ледового апокалипсиса не удалось. Сегодня стало известно о первом летальном исходе, случившемся по вине непогоды. Случился он во Владивостоке, по предварительным данным, минувшей ночью. Заледеневшего мужчину, лежащего у Покровского храма, увидели лишь на утро случайные прохожие в парке.

Источник «КП-Владивосток» подтвердил информацию о погибшем человеке. Тем временем фотография мужчины очень впечатлила приморцев. По их мнению, смерть от такого стихийного бедствия – редкое и страшное явление.

- Да, действительно, у входа в храм был найден мертвый мужчина. Замерз. Он был местным бездомным, даже заходил к нам пару раз, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Евгений, служитель Покровского храма. – Насколько мне известно, он даже проходил курс реабилитации, но потом снова вернулся к старым привычкам. К сожалению, мы почти каждый сезон наблюдем такие страшные картины. В прошлом году в парке после таких бурьянов были найдены 5 человек.

Информация о заледеневшем мужчине поступила в полицию. Оперативники уже инициировали проведение доследственной проверки.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался 60-летний гражданин без определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Сейчас силовики занимаются установлением всех обстоятельства произошедшего.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.