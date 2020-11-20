Синоптики рассказали, почему в Приморье возникло аномальное обледенение, которого не было 30 лет

Такой аномалии в регионе не было последние 30 лет. Фото: Кристина ГРИН

Последствия снженого циклона, который обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября, оказались катастрофическими. Уже сейчас синоптики признали, что в регионе второй день держится аномальная погода. Как сообщают в пресс-службе правительства края, чрезвычайно высокая толщина обледенения проводов, деревьев, машин, да и вообще всего, что находится на улице, достигала 12 миллиметров. Борис Кубай, глава Примгидромета, отметил, что такого явления в крае не было уже 30 лет.

Кстати, за прошедшие сутки в разных муниципалитетах было зафиксировано от 2,5 до 3 месячных норм осадков. Сложная ситуация со снегом сложилась в Хорольском и Пограничном округах. По словам Кубая, сильный штормовой ветер, который ломает все на своем пути, усугубляет и без того затруднительное положение.

Стало известна и причина такого аномального явления. Как оказалось, все дело во встрече теплой и холодной воздушных масс.

- Был циклон, который выносил с юга тепло на Приморье, и антициклон, который параллельно шел с запада на восток над территорией Северного Китая и нагнетал холод в наш регион. Эти воздушные массы встречались над территорией края и получалось так, что сверху образовывалась теплая воздушная масса – она более легкая и находится на высоте, где формируются облака и осадки, а снизу – холодная воздушная масса, которая поступала с севера и рассредоточивалась по поверхности земли. Таким образом, над землей держалась температура – 1, – 2, а выше, там, где находилась теплая воздушная масса – +1, +2. Дождь, пока долетал до земли, замерзал и превращался в ледяной, – заявил Борис Кубай, главный синоптик Приморского края.

В ближайшие сутки ситуация в крае изменится. иначе говоря, лед начнет таять. По крайней мере, на это надеются синоптики.

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