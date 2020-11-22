Важно: в понедельник во Владивостоке откроют 11 полевых кухонь для нуждающихся

Полевые кухни работают во Владивостоке. Фото: vlc.ru

Власти опубликовали полный список всех полевых кухонь, которые будут работать во Владивостоке в понедельник, 23 ноября. Здесь горожан ждет раздача воды и газовых баллонов, а также трехразовое питание.

1. Ул. Зои Космодемьянской, 16

2. Ул. Калинина, 230

3. Ул. Калинина, 117

4. Ул. Окатовая, 10

5. Ул. Окатовая, 28

6. Ул. Каштановая, 11

7. Ул. Полярная, 1

8. Территория возле Приморской сцены Мариинского театра

9. Ул. Харьковская, 7

10. Пос. Экипажный, остров Русский

11. Пос. Поспелово, остров Русский

На этих пунктах организовано трехразовое питание – завтрак, обед и ужин. Специалистам дано поручение накормить людей завтраком уже в 10 часов утра, поэтому повара приступят к работе в 8 утра. Готовить будут в течение всего дня, можно подходить в любое время после 10 утра.

По этим же адресам организована раздача воды. Фото: vlc.ru

В воскресенье такие кухни работали по семи адресам в самом пострадавшем Первомайском районе. Там раздали 5600 газовых баллонов и 15 000 литров воды в бутылках. В понедельник к ним добавятся еще две площадки в Первомайском районе и две на русском острове – в поселках Поспелово и Экипажный. Здесь тоже будет организована раздача газовых баллонов, плиток и питьевой воды. Кроме того, первым рейсом парома в 7 утра на Русский будут доставлены хлеб и продукты. Поставлена также задача – помочь торговым предприятиям обеспечить пополнение запасов продовольствия в магазинах острова.

Во Владивостоке без света до сих пор остаются порядка 60 тысяч горожан.

Тем, кто остался без электричества, выдают газовые баллоны. Фото: vlc.ru

Важно: не все нуждающиеся знают про раздачу еды, не у всех есть доступ в интернет. Но некоторые горожане по собственной инициативе делают поквартирные обходы в своих домах и рассказывают про полевые кухни. А также выясняют, есть ли где-то в квартирах люди, которые нуждаются в какой-либо помощи, например, доставке продуктов.

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