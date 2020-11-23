СК выяснил причину падения бетонной плиты на внедорожник во Владивостоке

Александр, чудом выживший после падения плиты, на снимке празднует свой второй день рождения. Фото: Из личного архива героя публикации

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обрушения железобетонной плиты с крыши дома по улице Нейбута во Владивостоке на припаркованный автомобиль. Есть вероятность, что ситуации подходит под статью УК «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». Сотрудникам ведомства удалось восстановить полную картину произошедших в разгар бедствия событий.

Как уже было известно, 19 ноября огромная плита рухнула с высоты многоэтажного дома, разрубив машину на две части. Авто было уничтожено и было ясно – восстановлению оно не подлежит. Но самое интересное было в другом, хозяин иномарки находился в этот момент рядом с ней и чистил лобовое стекло от снега. В какое-то момент он повернул голову наверх – это решение стало для него судьбоносным Мужчина по имени Александр за секунду до падения бетонной конструкции увернулся и спас себе жизнь. Несколько метров отделяли его от неминуемой гибели, но случилось чудо, и никто в результате происшествия не пострадал.

Несмотря на то, что произошло все в разгар ледового апокалипсиса, необходимо было установить точную причину обрушения конструкции. Спустя пять дней следователи готовы поделиться первичными результатами.

- Установлено, что на кровле дома стояла железобетонная шахта, состоящая из трех стен и плиты перекрытия. При этом, на кровле дома размещены транзитные кабельные линии интернет–провайдеров, прикрепленные к боковым станам конструкции входа в шахту, а также стойки для крепления данных линий, - сообщает Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю. - Транзитные провода проходили через несколько домов. В результате дождя, обледенения и сильного ветра, произошло раскачивание проводов, и возникла ассиметричная нагрузка на боковые стены шахты, вследствие чего конструкция сложилась. Во время разрушения создался уклон, что привело к смещению плиты и ее падению.

В ведомстве отмечают, что проведение проверки продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проделанной работы будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Главное дочки не было рядом»: выживший при падении бетонной плиты на авто во Владивостоке рассказал подробности ЧП

Новенькая машина превратилась в груду металлолома, владелец успел отбежать за секунду до обрушения (подробности..)