Ледяной апокалипсис во Владивостоке: как это было

Ледяной шторм во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Обычно у природных катаклизмов во Владивостоке есть конкретные даты – один, два, максимум три дня. Но каким мы запомним этот аномальный ледяной шторм, аналогов которому синоптики не помнят последние минимум три десятилетия? Когда он начался, вечером 18 ноября, когда мелкий дождь вдруг превратил дороги в каток? 19 ноября, когда автомобилисты вышли во дворы с молотками и топорами, чтобы высвободит свои машины из ледяных глыб? А может 21 ноября, когда закрыли Русский мост из-за той фантасмагории, которую устроил падающий с вант лед?

Да что считать, если уже пятый день как тысячи, десятки тысяч людей остаются без света и тепла. В Приморье завозят самолетами спасателей и генераторы из других регионов. А на площадке перед Мариинским театром, который пафосно открывали во Владивостоке в 2012 году, сегодня десятки людей ждут открытия полевой кухни, чтобы получить теплую еду. Это ли не лучшая иллюстрация к тому, какая неожиданная напасть обрушилась на Приморье.

День первый - растения во льду Фото: Сергей БАЛАНОВ

Машины тоже покрылись льдом Фото: Сергей БАЛАНОВ

Машины тоже покрылись льдом Фото: Сергей БАЛАНОВ

Лед приходилось разбивать молотками Фото: Сергей БАЛАНОВ

Но ругать пока никого не хочется, даже дворников, которые забыли про некоторые придомовые территории. А вы попробуйте сами этот лед «почистить» - он как бетон, его ничего не берет. А хочется вглядываться в покрытые ледяной глазурью деревья, изучать узоры на фасадах зданий. Когда еще (надеюсь, что никогда) мы такое увидим во Владивостоке, чтобы солнце так завораживающе отражалось во всех окружающих предметах?

Оборванные провода по всему городу Фото: Сергей БАЛАНОВ

Падающие деревья Фото: Сергей БАЛАНОВ

Грустная, но типичная картина Фото: Сергей БАЛАНОВ

Самый пострадавший - Первомайский район Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Падающие провода и кабели Фото: Сергей БАЛАНОВ

Да, сидящим без тепла и света, воды и интернета сейчас не до красоты. Тем, кому раздавило машину упавшим столбом. Кто застрял на острове, кто вынужден жить у родственников или даже незнакомых людей, заряжать телефоны в машинах неравнодушных людей. Кому приходится просить или молча ждать помощи. Кому, в конце концов, сутками не удается попасть домой, потому что приходится устранять завалы деревьев и чинить линии электропередачи. Трудности пусть поскорее останутся в прошлом. Пусть запомнится только хорошее.

Исторический центр Владивостока местами стал красивее Фото: Сергей БАЛАНОВ

А местами - грустнее Фото: Сергей БАЛАНОВ

На пешеходной улице обрушилась знаменитая синяя подсветка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Лестницы нечищенные, но красивые Фото: Сергей БАЛАНОВ

Когда Русский мост перекрыли, на материке продолжали падать столбы Фото: Сергей БАЛАНОВ

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