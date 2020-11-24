«Спим в двух пальто, ужинаем при свечах и мечтаем о горячей еде»: как жители Приморья выживают в эпоху ледового апокалипсиса

Многие сравнивают ситуацию с послевоенным временем. Фото: Предоставлено героем публикации

Шестой день после удара мощного снежного циклона. Энергетики и дорожные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями ледового апокалипсиса. К сожалению, непогода нанесла колоссальный урон, после которого так быстро не оправиться. Напомним, что ледяной дождь со снегом, который выпал в Приморье в ночь на 19 ноября, стал для всего края катастрофой. Аномальные обледенения деревьев, столбов, проводов стали причиной серьезных коммунальных аварий, за которыми последовали массовые отключение воды и света. Увидеть, как половина Владивостока светится в фонарях, а другая погрузилась во тьму- зрелищная картина. Между тем, одна из самых сложных ситуаций сложилась в районе Чуркин.

Тысячи людей были вынуждены жить в домах, в которых нет ни воды, ни электричества. Многие, конечно, не выдержали таких адский условий и уехали на время гостить у родных и близких. За мостом остались в основном те, у кого просто нет возможности куда-то уехать. Практически каждый час в сети появляются посты о том, что кому-то из пострадавших от стихии нужна помощь. Много сообщений и о том, как они сейчас там живут, как борются с аномальным явлением и на какой прогноз восстановления рассчитывают.

- Живу на Чуркин. На моей памяти самое большое отключение света длилось пару дней. Но сейчас масштабы, куда более серьезные. Хорошо, что в свое время привезла с Таиланда большие свечи – вот они мне и пригодились. На работу беру все зарядки на телефоны. На свой и на мужа, чтобы здесь зарядить, - говорит Людмила, продавец продуктового магазина в Первомайском районе города. - А по-другому никак. Сначала говорили, что все восстановят в понедельник, а сейчас уже сроки сместились на среду. Ну что ж, ждем.

Не менее адская картина видна в Артеме. Это первый приморский город, на территории которого был введен режим ЧС из-за апокалипсиса.

- Я живу в частном доме с ребенком 5 лет, супруг в основном на работе, дома бывает редко! У нас это не в первый раз (после таи фуна в сентябре 4 дня были без света), поэтому, более менее, восприняли нормально, думали, быстро ликвидируют, но сегодня уже 6 день. В отличие от многих у нас есть в доме печка, на неи и готовим, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» Марина Еловикова, жительница Артема. - Продукты есть и за счет того, что на улице мороз они в целости и сохранности. Вода, слава богу, тоже есть. Сначала, конечно, я относилась с пониманием, но много людей находятся в более плохих условиях, а частные сектора и не собираются ремонтировать. Вокруг валяются провода. И ни разу никто даже не приехал посмотреть масштаб работы. Поэтому 6 днями, видимо, не закончится. Дочка относится нормально, заряжаем ей телефон через машину, чтоб мультики немного посмотреть. А что детям еще надо! Вечером ужинаем при свечах, да фонариках! По началу, конечно, было не удобно, что-то на газу, что-то на печке, спустя 6 дней к этому привыкли! Но без света ни постираться, водонагреватель тоже от света, вода ледяная. Рано ложиться спать приходиться, при этом рано не встать, так как темно.

Много, кто оказался неравнодушным к ситуации и поспешил на помощь к тем, кто сейчас уязвим. Приморцы показали, что главное оставаться людьми даже в самые непростые времена. Ведь именно они проверяют человека на человека. Например, на Чуркин ежедневно едут инициативные добровольцы, чтобы отвезти им покушать и узнать, какая им нужна помощь.

- Очень много престарелых людей и инвалидов, которым сейчас очень сильно нужна наша поддержка. В одной из квартир я увидела женщину в двух пальто. Дома. В комнате +8 градусов, очень холодно, - делится с «Комсомолкой» Светлана Козаренко, известный во Владивостоке организатор свадеб и корпоративов. – Бросить их в такой ситуации мы просто не сможем. Поэтому теперь мы навещаем их с горячей едой ежедневно.

Способы выживания у всех приморцев свои. Самое милое, решение проблемы даже показали в сети. Там мужчина играет на музыкальном инструменте веселую композицию, а рядом с ним веселятся дети, которые вспомнили, что на дворе почти зима, снег есть, а это значит огромное количество уличных игр снова стали доступны.