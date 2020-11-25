«Вынесло все окна. Здесь полиция и МЧС»: в многоквартирном доме во Владивостоке прогремел мощный взрыв

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме. Фото: @dpskontrol125rus

ЧП случилось во Владивостоке в многоквартирном доме, расположенном по адресу: улица Валентины Терешковой, 3 «а». Как сообщают очевидцы, там прогремел мощный взрыв. Из-за газового баллона вынесло все окна. Осколки разбитых вдребезги стекол оказались на припаркованных у дома машинах. Кроме того, вниз рухнула и сама оконная рама.

Пока точно неизвестно, где именно произошел врыв газа – в подъезде дома или в одной из квартир. На место съехались силовые структуры – полиция и МЧС. Возгорания нет было. К счастью, как говорят свидетели ЧП, никто в результате взрыва не пострадал. Разве что помещение, окна и грузовик, на который рухнула оконная рама.

Сейчас происшествием занимается городская полиция. «Комсомольская правда – Владивосток» продолжит следить за развитием истории.