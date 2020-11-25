Недетское кино. Во Владивостоке ученики 6-го класса сняли интимное видео и слили запись одноклассникам

Видео порнографического характера распространилось в стенах школы. Фото: pixabay.com

Настоящий скандал разразился в одной из школ Ленинского района Владивостока. Началось все с видео порнографического характера, которое молниеносно распространилось в стенах образовательного учреждения. Ученики отправляли недетское кино друг другу на телефон, поэтому вскоре интимные сцены, снятые на мобильный, попали в поле зрения учителей. Те и обомлели, ведь героями немого фильма были шестиклассники: девочка 12-ти лет и мальчик 13-лет.

Как только об этом узнали педагоги, информация поступила в полицию. Они инициировали проведение проверки. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, в школу вызвали и родителей оскандалившихся учеников. Разбирались в инциденте сотрудники ПДН, которые провели с детьми профилактическую беседу.

- Все случилось еще 1,5 месяца назад, поэтому не хотелось бы лишний раз выносить на публику эту ситуацию, чтобы не навредить психике детей, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Ольга Романова, уполномоченный по правам ребенка в Приморскому краю. – Могу сказать, что тогда все структурные ведомства оперативно отработали происшествие. Ситуация находилась также и у меня на контроле. С детьми беседовали психологи, чтобы донести до них, что такое поведение недопустимо. Разумеется, видео все ученики удалили со всех мессенджеров.

По словам Ольги, конфликт уже урегулирован. Единственное, что сейчас волнует уполномоченного по правам ребенка, так это то, что очередная огласка может снова отразиться на их психике и вызвать негативную реакцию, которая в таком возрасте может все испортить .

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