На острове Русский появится крупный инновационный научный центр

На Дальнем Востоке появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Русский». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Центр появится на базе Дальневосточного федерального университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка труда, а также привлечение средств для реализации инновационных проектов», - говорится в сообщении на сайте правительства.

К работе в научно-технологическом центре, который расположится на острове Русский, планируется привлекать талантливых ученых и предпринимателей не только с Дальнего Востока, но и из других российских регионов, а также из зарубежных стран.

В новом центре будут создаваться цифровые платформы, тестироваться передовые разработки, запускаться пилотные проекты для их дальнейшего вывода на рынок. Ключевыми направлениями ИНТЦ станут изучение Мирового океана, информационно-коммуникационные и биотехнологии.

Согласно постановлению, в собственность ИНТЦ будет передано 245 га земли. Здесь будет построен научно-производственный блок, а также образовательные и деловые площадки.

Вопрос выделения бюджетных средств на создание центра будет прорабатываться Минэкономразвития РФ совместно с Минфином, Минвостокразвития и Минобрнауки.

Напомним, создание ИНТЦ анонсировал президент России Владимир Путин. Еще в 2018 году глава государства призвал сделать Дальневосточный федеральный университет одной из ведущих площадок по созданию образовательных и научных проектов.

«Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании и корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок. Прошу Правительству и руководствам компаний рассматривать это как прямое поручение», – заявил тогда президент.

Также президент заявил о необходимости создания специализированного центра цифрового развития по нескольким направлениям: кибербезопасность, разработка программного обеспечения, технологии хранения.