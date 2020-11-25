Все силы – на отпор стихии

Раздачу еды, воды и газовых плит будут продолжать до восстановления повреждения на сетях. Фото: vlc.ru

Льду - бой

В ликвидации последствий стихии и оказании помощи населению во Владивостоке задействовано не меньше 2500 человек. Это сотрудники администрации города, МЧС, лесничества, военнослужащие и, конечно же, большое количество добровольцев. Даже морские пехотинцы взяли лопаты и присоединились к работам по наведению порядка после разгула стихии.

Рабочие расчищают тротуары, лестницы, переходы, автобусные остановки от снега и наледи, распиливают и убирают с дорог упавшие ветки и деревья. На улицы вышло более 150 единиц техники городского предприятия «Содержание городских территорий», израсходовано почти 4000 тонн пескосоляной смеси и 650 кубометров жидкого химреагента.

- Дорожные службы в полном составе занимаются уборкой гололеда для снижения аварийности. Работают подрядные организации, представители бизнеса по очистке территории от поваленных деревьев, помогают в этом нам активно простые горожане, волонтерские движения, общественные и спортивные организации – расчищают город, - рассказала и.о. главы Наталья Соколова.

Наталья Соколова. Фото: vlc.ru

Важнейшая работа ведется по восстановлению электро-, водо- и теплоснабжения. Особенно остро ситуация обстоит в Первомайском районе города, где только в последние сутки с помощью мобильных генераторов удалось вернуть тепло в дома. Тут нужно отметить, что по энергетике наиболее сложная ситуация не в городском хозяйстве, а по сетям Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). Практически все сетевое хозяйство в сложной ситуации, на помощь энергетикам прибыли силы МЧС, армии, сотрудники ДРСК из других регионов – все занимаются восстановлением ЛЭП.

Теплая еда и все необходимое

А вот забота о людях, которые на несколько дней остались без света, тепла, воды и связи, легла на плечи администрации Владивостока. И меры были приняты самые серьезные.

С первых дней по всему городу и в Трудовом были развернуты пункты временного размещения (ПВР), куда могли обратиться все, кто оказался в сложной ситуации. На базах школ и детских садов было организовано горячее питание для детей, открыты круглосуточные группы пребывания детей – для тех семей, где из-за отключения электричества в домах стало небезопасно находиться.

Уже в воскресенье по городу стали разворачивать палатки с мобильной кухней и выдачей столь необходимой в данной ситуации бутилированной воды и газовых баллонов для плит. Понимая, что потребность в полевых кухнях высока, городские власти развернули дополнительные площадки, в том числе и на Русском острове, который оказался отрезан от материка все той же стихией.

- Разворачиваем палатки, организуем в них горячее питание. Рядом же проводит раздачу газовых плиток и баллонов, питьевой воды в бутылках. Оповещаем население о развертывании палаток через СМИ, соцсети, управляющие компании – развешиваем на подъездах объявления с указанием конкретных адресов раздачи еды, воды и баллонов. Оповещать будем и через громкоговорители, сообщать людям, где находятся такие палатки, - пообещала Наталья Соколова, которая проверила в воскресенье всех полевые кухни, организованные в Первомайском районе.

За горячей едой и чаем жители приходят в течение всего дня. За один только понедельник полевые кухни накормили 12 тысяч человек. Ежедневно в городе выдается порядка 5500 газовых баллонов и 30 тысяч литров питьевой бутилированной воды, приобретенной за счет резервного фонда администрации Владивостока. С помощью волонтеров продукты и предметы первой необходимости доставляются адресно – маломобильным людям, попавшим в трудную ситуацию.

ОФИЦИАЛЬНО

Во Владивостоке введен режим ЧС. В администрации начала работу горячая линия, где граждане могут получить юридическую консультацию по вопросам возмещения ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан стихией: 8 (423) 261-41-25.