Все дело в музыке

Владимир Перекрест. Фото: из личного архива

Пандемия нанесла свой отпечаток на все сферы жизнедеятельности, и образование не стало исключением. Учебным заведениям приходится приспосабливаться к новым реалиям и порой подстраивать свой график работы под жесткие требования нынешнего времени. О том, как воспитать новые дарования, о любви к музыке, об истории и современности, мы поговорили с директором Приморского краевого колледжа искусств Владимиром Перекрестом.

На передовой

Владивостокское музыкальное училище, сформированное на базе городской музыкальной школы, открылось в 1957 году. Кузница талантов стала первым в городе заведением для подготовки специалистов среднего звена. В первый год существования в училище было открыто четыре отделения: дирижерско-хоровое, народных инструментов, фортепиано и вокальное. Позднее появились и новые специализации, благодаря которым студенты смогли изучать музыкальное звукооператорское мастерство, теорию музыки, игру на струнных инструментах, народное и эстрадное пение. При подготовке кадров преподаватели с самого начала подходили со всей серьезностью к образовательному процессу, поэтому училище завоевало широкое признание музыкальной общественности. Поступление в него считалось крайне престижным.

Первый выпуск молодых специалистов состоялся в 1961 году. Юные дарования разъехались по всему краю и стали работать в музыкальных школах и кружках. Училище послужило базой для открытия Дальневосточного педагогического института искусств, в котором выпускники смогли получить высшее образование. Именно они составили основной преподавательский костяк. Позже училище было переименовано в Приморский краевой колледж искусств.

История колледжа насчитывает более полувека. Фото: vk.com/muzcollege

Преемственность поколений

Во все годы своего существования, независимо от ситуации, учебное заведение готовило сильных специалистов. В настоящее время образовательный процесс ничуть не уступает заданной с самого начала высокой планке. С 2010 года колледж возглавляет Владимир Перекрест.

- Владимир Алексеевич, расскажите, пожалуйста, остались ли в штате специалисты с большим стажем работы, так сказать, советская школа?

- У нас работают опытнейшие преподаватели. Заведующему народным отделением Александру Жицкому в этом году исполнилось 85 лет. А заслуженной артистке России, члену Союза композиторов страны Татьяне Пакуловой, курс музыкальной литературы которой прослушали сотни учеников, 74 года. Это достойнейшие учителя, обладающие колоссальными знаниями, которые они продолжают нести в массы. С самого основания преподавала и Валерия Петрова, проработала в колледже до 89 лет. Лишь два года назад она завершила трудовую деятельность по настоянию родственников. При этом стоит отметить, что все преподаватели в здравом уме и трезвой памяти. Наверное, музыка в этом помогает… Определенно, все дело в музыке.

Новое время

- А какие специальности сейчас пользуются спросом?

- В этом году увеличился поток абитуриентов. 65 человек поступили в филиал во Владивостоке и еще 20 в Находку. Самым востребованным стало отделение звукооператорского мастерства. Конкурс был около 6 человек на место. Кстати, география поступающих на эту специальность тоже заметно расширилась. Традиционным спросом пользуется и эстрадный вокал. Очень хороших ребят набрали на духовое отделение, сразу 14 человек.

- А есть ли направления, которые, наоборот, устарели?

- Инструменты народного оркестра становятся менее популярными, можно сказать, «усыхают». Например, года три уже нет желающих поступить в класс балалайки. Менее востребован стал и баян, хотя игре на нем обучают в разных музыкальных школах. Во время набора нашелся только один желающий поступить на смежную специальность - в класс аккордеона. Все-таки это русские народные инструменты, и мы должны их принимать, помнить свои корни, свои истоки. Кстати, есть в этом году и радостные новости. Впервые за 30 лет мы выпустили музыканта, играющего на тубе. Он успешно сдал госэкзамен, сразу же поступил в институт искусств, и к тому же его приняли в оркестр ТОВМИ. Не менее редчайший специалист закончил обучение и по классу фагота.

- Как считаете, с чем связано отсутствие интереса именно к русским народным инструментам, и как исправить сложившуюся тенденцию?

- Безусловно, было бы здорово, если в городе или крае был бы профессиональный оркестр русских народных инструментов. В большинстве регионов России есть такие. А у нас только ансамбль в филармонии. И это действительно проблема. Ведь ученики, которые выпускаются от нас и поступают в институт, в Приморье не могут профессионально состояться как оркестровые исполнители. Им приходится искать себя за пределами края, такого быть не должно. Мы стараемся популяризировать народные инструменты. Сейчас готовим для записи отдельный концерт. Диск распространим по музыкальным школам, чтобы учащиеся смогли ознакомиться со спецификой и, возможно, в будущем поступить именно на это отделение.

Ученики колледжа в этом году приняли активное участие в акциях к 9 Мая в необычном формате - концерта под окнами ветеранов. Фото: primorsky.ru

Современные реалии

- Образовательный процесс в колледже неотъемлемо связан с концертной деятельностью. А, как сейчас обстоят дела, в условиях пандемии?

- 18 октября духовой оркестр Приморского колледжа искусств принял участие в праздничной программе в честь 81 годовщины со дня основания края. Ребята очень здорово выступили на Спортивной набережной. Даже в эти сложные времена стараемся дарить людям музыку и участвовать в мероприятиях, с соблюдением всех необходимых норм. 1 октября в колледже состоялся концерт в честь Международного дня музыки. Чуть раньше, в сентябре, музыкальная школа с успехом провела День первоклассника. Сейчас вовсю идет подготовка к празднованию Дня матери. Из-за сложной эпидемиологической обстановки это будет не живое выступление, а записанное на видео.

- Сильно ли повлияла сложившаяся обстановка на финансовую составляющую в колледже? Ведь большинство выступлений, на которые раньше приходили зрители, сейчас невозможны.

- Не только нам сейчас сложно. Наши внебюджетные доходы резко упали. Отдельную благодарность в этой ситуации хочется выразить министерству культуры Приморского края, за то, что оказывают колледжу существенную поддержку. Не оставили нас в беде, благодаря помощи правительства прошли этот сложный период относительно ровно и уверенно.

- Удалось ли уже полностью отладить процесс дистанционного обучения, ведь в вашей сфере это особенно сложно?

- Когда в марте вся эта история только началась, никто и подумать не мог, что настолько все затянется. Но рано или поздно эпидемия закончится. Первым мы делом позаботились о возрастных педагогах, по возможности отправили их на удаленную работу. Но есть, конечно, в этом определенные сложности. Например, когда первоклашкам в музыкальной школе только ставят «ручки» - это тяжело. Но мы стараемся искать плюсы в сложившейся ситуации. Что касается молодых педагогов, если раньше им иногда приходилось выпадать из рабочего процесса, когда болеют их детки, то сейчас они могут вести уроки онлайн из дома, не уходя на вынужденный больничный. Еще мы отладили систему приема заявлений на обучение, которая раньше работала не так хорошо.

- А сами ребята смогли привыкнуть к удаленке и успешно закончить обучение?

- Госэкзамены в этом году провели онлайн, а чтобы у наших выпускников остались воспоминания и был хороший старт для поступления в высшие учебные заведения, сделали для них профессиональные записи. Естественно, с соблюдением всех санитарных норм и требований, приглашали каждого студента отдельно, чтобы не было столпотворения. Наши выпускники в этом году поступили в престижные вузы. Так, София Орлова теперь обучается в Московской консерватории, Александра Ермоленко получит профессию в Ростовской консерватории, а Данил Казаков поступил в Нижегородскую консерваторию. Многие ребята остались учиться я в местном институте искусств, и профессиональные записи, сделанные на экзаменах, помогли выглядеть им достойно.

Выступление духового оркестра ПККИ 18 октября на набережной Спортивной гавани. Фото: предоставлено ПККИ

Широкая структура

- Расскажите, пожалуйста, какие подразделения входят в состав колледжа?

- До 1 сентября у нас был музыкальный колледж во Владивостоке, его филиал в Находке, а также структурные подразделения - музыкальная школа и хореографическая школа. А с начала нового учебного года к нам присоединилась общеобразовательная школа с хореографическим уклоном. Сейчас стараемся привести здание на Фонтанной, которому уже 71 год, в надлежащий вид.

- Сколько воспитанников на данный момент у вас?

- К нашей дружной семье из 552 человек осенью прибавились еще 106 детей. Мы очень большие, а общий метраж зданий - больше 13 500 квадратных метров.

Светлое будущее

- Расскажите подробнее о планах на новогодние праздники, изменились ли они в связи с эпидемией, которая диктует свои правила?

- К сожалению, Новый год колледж в этом году не будет отмечать с размахом, оно и понятно. Подведем итоги полугодия, проведем педсовет. Результаты хорошие, пока идем ровно, ученики у нас способные. За время праздников все смогут отдохнуть и набраться сил.

- А что касается задумок на будущий год?

- Мы успели 18 марта провести региональный конкурс пианистов, на который приехали участники со всего Дальнего Востока. Чуть позже вышло распоряжение губернатора о прекращении массовых мероприятий. Поэтому не смогли осуществить следующие этапы, планировали перенести их на осень. Но и сейчас ситуация не позволяет. Надеемся, что красивое мероприятие состоится в следующем году, ведь дети готовились заранее, и у них должна быть возможность продемонстрировать свои таланты.

Даже сложные времена не смогли сломить желание учиться прекрасному.

Приморский краевой колледж искусств в 2020 году взял под опеку хореографическое училище вместе со зданием. Фото: vlc.ru

КСТАТИ

В 2019 году Приморский краевой колледж искусств, а вместе с ним и 12 базовых детских школ искусств, являющихся центрами зонально-методических объединений в Приморье, существенно обновили свою материально-техническую базу благодаря проекту «Культурная среда», одно из направлений которого - оснащение музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. В 2021 году будут оснащены еще 11 детских школ искусств края и Приморский краевой колледж культуры. Из федерального и краевого бюджета на эти цели предусмотрено более 62 миллионов рублей. В 2023 году также запланированы средства на оснащение 12 образовательных учреждений.