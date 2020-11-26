В Приморье сотрудник МЧС подрался с «инвалидом», скандальные кадры попали в сеть

В причинах конфликта уже разбираются официальные инстанции Фото: принтскрин видео.

Бдительные очевидцы запечатлели на видео горячую разборку в Артеме, из-за которой сотрудник МЧС теперь может лишиться работы. История развернулась в Артеме. На кадрах отчетливо видно, как мужчина в форме буквально кидается на оппонента, наносит ему жесткий удар со спины и валит с ног. При этом разгоряченного участника конфликта пытаются остепенить коллеги. Справедливости ради стоит отметить, что съемка ведется не с самого начала, именно поэтому подача выглядит весьма однобоко. «КП-Владивосток» попыталась разобраться в произошедшем и получила официальные комментарии ответственных инстанции.

Беспредел в центре Артема

Инцидент разыгрался среди бела дня возле дома №4 на улице Кооперативной в Артеме. По одной из версий, бытовой конфликт начался из-за парковки, которую мирным способом не смогли поделить девушка на Infinity и владелец Subaru Exiga. Кстати, на лобовом стекле минивэна установлен значок «инвалид».

Очевидцы уверяют, что автолюбительница начала крыть матом всех, включая пожилую пассажирку Subaru. А дальше показания свидетелей расходятся. По словам одних, словесная перепалка водителей закончилась рукоприкладством. При этом несколько ударов прилетело девушке в лицо. После чего пострадавшая начала кому-то звонить, то ли парню, то ли мужу. Вторые отмечают, что даму никто не бил, и, что водитель минивэна лишь сделал замечание, заступившись за женщину в возрасте, скорее всего, его мать. Однако истину еще предстоит установить специалистам.

Спасатели тут как тут

Через какое-то время на месте ЧП появилась пожарная машина. Как считают многие жители края, сотрудник МЧС приехал защищать на служебном авто свою благоверную. Однако официальная пресс-служба ведомства ставит эту версию под сомнение.

– Спецмашина ехала с пожара. Один из участников конфликта просто попросил водителя остановиться и вышел из авто. Пожарная машина не выезжала специально на разборки. Это все нелепые домыслы, – отметил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Специалист также подчеркнул, что по факту происшествия будет проведено тщательное разбирательство, после которого будет принято соответствующее решение.

– Пока говорить о чем-то рано, потому что конфликт показан однобоко. Конечно, на видео показаны действия сотрудника МЧС, который он не должен был совершать. Но нужно дать право высказаться всем участникам инцидента и взвесить обе стороны. Мы пока не знаем, что послужило причиной происшествия. Для этого нужно разобраться. Мы примем необходимые меры, но при этом будем учитывать все обстоятельства случившегося, – констатировал глава пресс-службы.

Официально

Свою проверку после компрометирующих кадров, появившихся в интернете, начали и сотрудники правоохранительных органов.

– Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе отдела МВД России по городу Артему.

Тем временем, видео, разлетевшееся по сети, стало причиной негодования общественности. В адрес спасателя сыпятся негативные комментарии. Прежде, чем делать какие-то выводы, предлагаем дождаться результатов официальной проверки.

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