Как масочный режим изменил жизнь приморцев

Повсеместный масочный режим Фото: Сергей БАЛАНОВ

В августа 2020 года в приморском крае действует масочный режим и требование облюдать дистанцию в общественных местах. Мера очень важная для нераспространения COVID-19, но несмотря на всю серьезность этого заболевания, привыкали к маскам долго и неохотно. Тогда власти региона сделали ставку на работу с предприятиями, обязав массово информировать население о режиме и повысив ответственность за обслуживание людей без масок. И постепенно ситуацию удалось перевернуть. Мы сами не заметили, как изменилась наша жизнь, наши привычки.

Вход только в маске Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня на каждом магазине, на входе в любой торговый центр и далее у каждой торговой точки вы увидите объявления о необходимости носить маску и пользоваться антисептиками. Все предприятия, обслуживающие людей, установили на входе, в торговых залах, на кассах антисептики, которыми могут воспользоваться все желающие. Появляются даже такие новшества, как мусорные корзины на выходе для неиспользованных масок. И всем этим мы пользуемся, уже особо не замечая, надеваем маски без напоминаний и даже на улице стараемся не снимать их лишний раз.

Покупатели уже привыкли надевать маску без напоминания Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Да, люди постоянно пользуются антисептиком на входе в наш магазин, - говорит сотрудник ТЦ «Золотой Рог». – а мы следим, чтобы он не заканчивался. Вообще антисептик – дело добровольное. Его не рекомендуют часто брызгать на руки, иначе кожа может попортиться, насколько я знаю. Поэтому человек, может быть, где-то недавно уже продезинфицировал руки, а заходя к нам уже не стал делать это второй раз. А вот без маски – нельзя. Но напоминать приходится крайне редко, потому что все заходят уже в масках.

Корзины для использованных масок - новое явление Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Такого, что человек на входе достает помятую грязную маску и надевает для галочки – сейчас я такого уже не вижу. Раньше да, было. Но сейчас почти у всех маски не одноразовые. Да и одноразовые давно подешевели. Так что все носят нормальные, - говорит продавщица одного из бутиков ТЦ «Зеленые кирпичики». – Есть другая проблема, тек, кто в медицинских масках, очень часто носят их ниже носа. Не понимают что ли, что дышат-то они носом в основном?

В некоторых ТЦ сразу сообщается о том, какие штрафы грозят за нарушение режима Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во всех магазинах для обозначения социальной дистанции перед кассами, примерочными и в других местах на полу расчерчены полосы для обозначения социальной дистанции. Тоже уже привычная мера, которую все научились соблюдать на автомате.

И все же еще не все люди проявляют сознательность. Так, удалось подглядеть, как в Приморской филармонии обслужили людей без масок. В тех же «Зеленых кирпичиках» некоторые сотрудники «попались» на нарушении нашему фотографу. В процессе съемок зашли в здание правительства Приморского края на улице Светланской, посмотреть, как сами чиновники соблюдают свои распоряжения. Все на месте: антисептики, объявления, люди в масках и даже пользуются дезинфекторами для рук.

В здании краевого правительства те же меры, что и везде Фото: Сергей БАЛАНОВ

А что же в местах далеких от центра города? Как ни странно, прогулка по китайскому рынку на Спортивной оставила очень приятные впечатления. Да, на улице далеко не все покупатели в масках, но на всех торговых палатках висят предупреждения – без маски не обслуживаем. Иногда висят так, что перекрывают весь проход. Но самое главное – продавцы, приехавшие из азиатских стран, подают очень хороший пример. Во-первых, они сами все в масках. Видимо, для азиатов это настолько очевидно, что не надо и напоминать. Во-вторых, много раз приходилось видеть, как продавцы требовали надеть маску от потенциального покупателя. Впрочем, может быть их напугал вид человека с фотоаппаратом, которого приняли за проверяющего.

Клиентов без маски не обслуживают даже на китайском рынке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Продавцы на рынке надевают по несколько масок, так теплее Фото: Сергей БАЛАНОВ

Почему это важно? Исходя из той информации, что на сегодня известна ученым о коронавирусе (а ее за год собрано немало), медицинские маски действительно снижают риск заразиться и, что особенно важно, заразить. Чаще всего передается вирус по воздуху на небольшие расстояния, как раз на те самые 1,5-2 метра, которые и определены как «социальная дистанция». Распространяется вирус не только при чихании, но даже когда человек просто говорит, а в состоянии аэрозоля может оставаться в воздухе довольно долго, вот почему в помещении нужно носить маску все время, не только когда подходите к человеку.

Но главное, известно, что наиболее заразным человек с COVID становится в первые дни после попадания вируса в организм, по появления симптомов. В этом одно из главных коварств COVID-19, из-за чего пандемия так быстро распространяется: самые заразные люди просто не знают, что они уже заболели. Вот почему маски нужно носить всем без исключения.

Масочный режим требуют соблюдать и в подземных переходах Фото: Сергей БАЛАНОВ

Злую шутку сыграл тот факт, что на старте пандемии многие авторитетные люди, в том числе медработники, высказывались против ношения масок. Якобы они не задержат вирус, но лишь затруднят дыхание и навредят. Но чем больше человечество узнавало о коронавирусе, тем очевиднее становилось, что это не так. Что бессимптомный носитель инфекции менее опасен для окружающих, если он в маске. Что есть зависимость от вирусной нагрузки и тяжестью течения болезни и так далее. Сегодня уже ни один ученый, эпидемиолог, медработник не станет всерьез спорить об эффективности маски.

К счастью, все больше простых людей это понимают и у нас в Приморье. Напомним лишь, что количество заболевших коронавирусом в регионе давно уже перевалило за 20 тысяч, то есть каждый сотый приморцец уже заболел. А количество умерших, среди которых немало и молодых людей, приближается уже к 300-м.