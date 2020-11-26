«Как ледяные опоры выдерживают вес стальных яиц альпинистов?»: экстремальную чистку моста на Русский сняли с воздуха

А вы бы решились на такую работу? Фото: Виктор Гохович.

Промышленные альпинисты – ребята, от которых зависит, как скоро мост на Русский остров откроют, ведь за переправой – на том конце города, без света и воды сидят тысячи приморцев. Поэтому они – альпинисты, сейчас под пристальным вниманием. Спасители, рискуя своими жизнями, вызволяли ванты моста от ледовых оков. Толщина природного хрусталя в некоторых местах достигала аномальных показателей. Такие огромные глыбы льда представляли опасность для горожан. Собственно, поэтому и было принято решение полностью перекрыть движение по мосту еще на минувшей неделе.

Последствия стихийного бедствия сделали из альпинистов героев. Фото: Виктор Гохович.

Кстати, чтобы вызволить из заточения всех тех, кто был на тот момент на Русском, власти реанимировали работу паромов, на котором до берега могут единовременно провезти 20 машин. Тем не менее, владивостокцы ждут не дождутся, когда мост наконец-то откроют. Поэтому промышленные альпинисты для них – спасители и герои. Пока там, наверху, видны силуэты мужчин – значит есть шанс, что скоро все закончится. Не зря в сети гуляет любопытная формулировка: «Как ледяные опоры выдерживают вес стальных яиц альпинистов?».

Альпинисты уже несколько дней работы над тем, чтобы избавить мост от ледовых оков. Фото: Виктор Гохович.

А ведь правда. Как никак 320 метров над уровнем моря, ванты, покрытые льдом, мороз и холод – ничего из этого не помешало мужчинам ежедневно подниматься наверх, чтобы помочь землякам, как можно быстрее оказаться дома.

Стоит отметить, что альпинистам уже удалось снять с моста 890 тонн льда. Но это еще далеко не все. Героям предстоит вытащить ванты еще из-под 1000 тонн. Чтобы понять в каких условиях работают мужчины, достаточно взглянуть на снимки. Что мы вам и предлагаем сделать прямо сейчас.

Альпинисты уже сняли с моста 890 тонн льда. Фото: Виктор Гохович.

Мужчины поднимаются наверх и проводят там сутки напролет, чтобы скорее сбросить весь лед. Фото: Виктор Гохович.

По расчетам экспертов, необходимо снять еще около 1000 тонн. Фото: Виктор Гохович.

Напомним, что из-за обледенения движение по мосту запретили еще на прошлой неделе. Фото: Виктор Гохович.

Если боитесь высоты, то эта работа явно не ваша. Фото: Виктор Гохович.

Фотографии с воздуха передают весь масштаб операции. Фото: Виктор Гохович.

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