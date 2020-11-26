Принцесса и таксист: во Владивостоке ледяная дорога стала причиной конфликта между водителем авто и белокурой красоткой

В какой-то момент оба участника конфликта достали мобильные и стали снимать друг друга. Фото: принтскрин видео.

Не история, а просто современная басня Крылова. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Случилось все во Владивостоке в пик стихийного бедствия, когда все дороги в дальневосточной столице были покрыты льдом. Справедливости ради, стоит отметить, что, как и пролагается, тариф на поездку в такси в таких условиях заметно вырос. Потому что в такую погоду автомобилисты рискуют не только повредить машину, но и своим здоровьем – поэтому увеличенная стоимость поездки вполне себе оправданное изменение. Только вот, к сожалению, не всегда таксистам удается добраться до пункта назначения. Особенно, когда речь идет о подъемах, многие иномарки просто-напросто не могут заехать на такие участки, буксуют. Вот такой случай и лег в основу нашего рассказа.

Молодая эффектная блондинка заказала такси, и ничего не предвещало беды. Приехал вполне себе презентабельный водитель на приемлемой машине. Да и в поведении девушки не было ничего неадекватного. Конфликт разразился, когда водитель не смог заехать на горку, чтобы довезти пассажира прямо до подъезда дома. Максимум, что мог сделать таксист, так это объехать здание и остановиться у лестницы, которая ведет прямиком к дому – до подъезда не больше 10 метров. Только вот девушка отказалась выходить из машины и потребовала мужчину довезти ее до подъезда, ведь она заказала автомобиль на точный адрес. Слово за слово, и вот каждый из них уже достал телефон и снимает друг друга на камеру. Стоит отметить, что после нескольких минут беседы, таксист сказал, что девушка может не платить за услуги, только пусть просто покинет авто. И вот кто здесь прав, а кто виноват?

Однозначного ответа здесь не будет. Да и пользователи сети разделились на два фронта. Одни считают, что девушке не стоило так демонстративно показывать характер, ведь ее подвезли практически до дома. Другие же уверены, что конфликта бы не было, если бы мужчина проводил блондинку до подъезда. На удивление история закончилась поездкой в полицию.

По статистике, подавляющее большинство автомобилистов встали на сторону таксиста. Они уверены, что как только водитель нажал на кнопку «Отменить заказ», пассажир должен покинуть машину. А вот пассажиры с пониманием отнеслись к белокурой девушке. По их мнению, заказывая такси, люди рассчитывают на то, что их довезут до пункта назначения, а не выбросят по дороге.

Вместе с тем, приморцы надеются на то, что последствия ледяного дождя не станут причиной больших конфликтов между людьми. Ведь самое главное - в любой ситуации оставаться человеком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14