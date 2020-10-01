«Теофания» заставляет задуматься о вечном

Рыба в христианстве считается символом плодовитости. Фото: primgallery.com

В творчестве Олега Подскочина главные – душа человечества. Сюжеты своих картин он черпает в мировой истории от античности до Второй мировой войны. Художник увлечён историей, философскими и религиозными воззрениями, литературой Европы и России. В этом источник его вдохновения. Персональная выставка в Приморской картинной галерее называется «Теофания», что означает в переводе с греческого языка явление Бога человечеству в истории, зримый образ присутствия Божества среди людей.

- Когда я увидела впервые эту выставку, я почувствовала некое содрогание и мурашки, и я считаю, что это тот самый правильный импульс, который должен исходить от работы художника,- поделилась директор приморской картинной галереи Алена Даценко.

Алена Даценко

В экспозиции представлено два произведения под названием «Плат Вероники» (Холст, масло), написанные в 2019 году. Пред зрителями - святая Вероника, держащая в руках вуаль/платок с нерукотворным изображением Иисуса Христа. По преданию, когда Иисус нес свой крест на Голгофу, благочестивая Вероника, сопровождавшая Его в пути, подала ему платок, чтобы Христос мог отереть с лица кровь и пот. После этого на платке запечатлелся лик Иисуса. Именно эта история легла в основу двух произведений.

- В данный момент любая трагедия становится поводом запечатлеть себя на ее фоне. Не пережить ее, не сопереживать с теми людьми, которые ее переживают, а именно один раз сфотографировать себя, чтобы потом показать своим знакомым и забыть. Этими картинами Олег Подскочин показывает нам, что о боге вот так легко можно забыть, — считает заместитель директора галереи Наталья Левданская. - Все работы Олега Подскочина наполнены смыслами, слоями смыслов. И здесь нужно потрудиться, очень внимательно смотреть на вещи. И обязательно читать пояснения к каждой картине, которые сделал автор.

Наталья Левданская

На открытии выставки сам художник не присутствовал, однако передал послание, которое зачитала для собравшихся его супруга Лидия Подскочина:

«Конечно, верить или не верить — это дело лично каждого человека. Вера для художника — это так сказать, его служебный долг. Мое твердое убеждение в том, что художник без веры мертв. Нет ничего более сложного и удивительного, чем сам человек. Божественная субстанция, но временами подвержен такой испорченности, что просто диву даешься. Но он подвержен изменениям, коррекции, а задача художника брать его за волосы, приподнимать – посмотри, есть другой мир».

По мнению искусствоведов, сейчас Олег Подскочин находится на пике мастерства – ему подвластны глобальные по замыслу и монументальности воплощения темы. Это явление, достойное внимания широких кругов зрителей. Большие темы требуют от художника обращения к большим стилям прошедших эпох: маньеризму, позднему Ренессансу, барокко, классицизму. И все-таки это работы современного художника, который не стремится в точности воспроизводить известные сюжеты.

КОНКРЕТНО

Выставка в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи (Алеутская, 12) продлится до 8 ноября 2020 года. Справки по телефону: (423) 241-06-10.

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