Приморская филармония открывает концертный сезон

Музыканты с нетерпением ждут, когда зрительный зал будет заполнен слушателями. Фото: primfil.ru

Музыкальная жизнь края возвращается из виртуальной реальности на большую сцену концертной программой Тихоокеанского симфонического оркестра «Золотой век русской музыки - Михаил Глинка. Петр Чайковский». О том, как музыканты поддерживали исполнительскую форму, сохраняли связь с публикой в условиях карантина и об афише нового сезона «Комсомолка» побеседовала с главным дирижером, заслуженным артистом РФ Анатолием Смирновым.

Анатолий СМИРНОВ. Личный архив

Только шедевры

- Анатолий Павлович, расскажите, пожалуйста, чем оркестр порадует публику после долгой разлуки со зрителем?

- Мы представим слушателям программу, составленную из произведений великих русских композиторов. Оркестр, в частности, исполнит вальс-фантазию Глинки. Это одна из самых блестящих жемчужин русской музыки. Изысканное произведение было негласно посвящено Екатерине Керн - дочери воспетой Пушкиным Анны. Поэтическое увлечение этой юной девушкой было одним из самых глубоких жизненных впечатлений композитора. Еще один шедевр великого композитора - симфоническая фантазия «Камаринская» прозвучит в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра.

В первом отделении концерта мы также сыграем увертюру-фантазию по трагедии У. Шекспира «Гамлет» Петра Ильича Чайковского. А во втором отделении в программе - «Четвертая симфония» Петра Ильича, которая стала для композитора «лирической исповедью души», в которую он вложил свои переживания и думы о жизни, судьбе, фатуме, отношениях личности и окружающего мира.

- Почему вы выбрали произведения именно этих композиторов для концерта-открытия?

- Оба являются, по сути, основоположниками русской симфонической музыки. И их творчество неразрывно связано. Первое музыкально-театральное глубокое впечатление 10-летнего Петра Чайковского - «Жизнь за царя», опера, которая осталась одной из любимейших до конца дней. Чайковский вслед за Глинкой развивал общенациональные основы музыкального искусства, включая и крестьянскую, и городскую романсовую песенную культуру. Влияние старшего коллеги ощущается в разных произведениях Чайковского. К примеру, «Испанские увертюры» Глинки стали образцом при сочинении «Итальянского каприччио». Создавая балеты, Петр Ильич во многом исходил из развернутых балетных сюит в обеих операх своего предшественника.

- С музыкой каких стран встретятся слушатели филармонии в течение концертного сезона?

- Мы открываем сезон русской классикой. А в последующих концертах будет звучать музыка и европейских композиторов, и японских, и американских. Разнообразие произведений и музыкальных жанров, надеюсь, приятно удивит наших слушателей.

- Как проходят репетиции оркестра, ведь эпидемическая ситуация в крае остается напряженной?

- Пандемия, безусловно, повлияла на творческий процесс. В период подготовки к открытию сезона мы не собирали оркестр в полном составе, - репетиции проходили по группам инструментов: отдельно струнные, отдельно духовые и так далее. И только накануне концерта-открытия сезона прошла генеральная репетиция в привычном формате.

Осенняя афиша

- Какие программы запланированы на ближайшее время?

- В сентябре состоятся два концерта, которые планировалось представить публике весной, но их сыграть не удалось в связи с противоэпидемическими ограничениями. Так что слушатели встретятся с музыкой Голливуда. В исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра прозвучат узнаваемые мелодии из фильмов «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Однажды в Америке», «Индиана Джонс» и других культовых кинолент.

Надеемся, что наши слушатели по достоинству оценят программу «Рок-хиты» в исполнении симфонического оркестра. Будут исполнены культовые произведения знаменитых рок-групп, которые уже давно стали классикой. Драйв и заряд энергии смело гарантирую. За дирижерский пульт встанет капитан 3 ранга Илья Сергеев, руководитель военного оркестра штаба Тихоокеанского флота. Вокальные партии исполнят солист Мариинского театра (Приморская сцена), лауреат международных конкурсов Всеволод Марилов (тенор) и дипломант всероссийского конкурса Анастасия Цыганова (сопрано).

- Состоится ли «Дальневосточная весна» этой осенью?

- Непременно! Традиционный фестиваль был перенесен в связи с эпидемической ситуацией. Программы, которые стояли в афише «Дальневосточной весны», мы сыграем в октябре. Открытие состоится 9 октября. Концерт называется «Великий Бетховен». Прозвучат, без преувеличения, великие произведения: Симфония № 5 до минор, op. 67, Концерт № 5 («Император») ми-бемоль мажор, соч. 73 для фортепиано с оркестром. Солистка - одна из лучших пианисток России Екатерина Мечетина. Она специально прилетит во Владивосток на концерт-открытие фестиваля.

- Какие гости еще ожидаются на фестивале?

- 26 октября на сцене филармонии выступят знаменитые «Виртуозы Москвы», которые исполнят шедевры мировой музыкальной культуры. Дирижер - Александр Соловьев. Мы также получили подтверждение от сербского дирижера Душана Вилича о том, что он примет участие в концерте фестиваля 29 октября. В программе произведения Моцарта и Дворжака. Солист - лауреат международных конкурсов, концертмейстер оркестра Приморской сцены Мариинского театра Алексей Маслов (скрипка).

- Анатолий Павлович, у Тихоокеанского симфонического оркестра был опыт выступлений под открытым небом в рамках культурной программы Восточного экономического форума. Не планируете ли вы вернуться к такому формату концертов?

- Концерт на свежем воздухе в этом году состоится. Об этом нас попросило генеральное консульство Республики Корея, которое 10 октября проводит фестиваль, посвященный Стране утренней свежести на центральной площади Владивостока. Мы исполним произведения Петра Ильича Чайковского. Также прозвучат корейские народные песни.

- Анатолий Павлович, известно, что в этом году Тихоокеанскому симфоническому оркестру исполняется 85 лет. Что подарит творческий коллектив слушателям по случаю круглой даты?

- 24 октября мы дадим юбилейный концерт, в программе которого будут самые яркие оркестровые произведения. В программе: Николай Римский-Корсаков «Испанское каприччио», Петр Чайковский «Итальянское каприччио», Александр Бородин «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», Бела Барток Концерт для оркестра (5 часть), Фердинанд Давид «Квартет тромбонов», Arturo Marques Danzon № 2. Солисты: Дмитрий Коршиков (тромбон), Дмитрий Солдатов (тромбон), Николай Чубенко (тромбон), Алексей Дюжев (тромбон).

СПРАВКА «КП»

Официально Тихоокеанский симфонический оркестр начал творческую деятельность в феврале 1935 г. Коллектив начинал как оркестр Приморского радио. Он стал первым профессиональным концертным оркестром Владивостока, объединившим лучших музыкантов-инструменталистов города. За годы творческой деятельности оркестром накоплен огромный репертуар: произведения композиторов эпохи барокко, классиков, романтиков, в том числе все симфонии и инструментальные концерты Бетховена, Брамса, Чайковского, Рахманинова, музыка XX, XXI веков, сочинения дальневосточных авторов. С оркестром выступали музыканты из Германии, Франции, Великобритании, Италии, США, Китая, Республики Корея, Японии и многих других стран. В марте 2014 года в конкурсе на замещение должности художественного руководителя и главного дирижера Тихоокеанского симфонического оркестра победил Анатолий Павлович Смирнов - зрелый мастер, превосходный музыкант, талантливый организатор, заслуженный артист России.