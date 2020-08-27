Изголодались по культуре

Читка пьесы под открытым небом вызвала у приморских зрителей бурю позитивных эмоций Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Читка пьесы под открытым небом прошла во дворике Приморского краевого драматического театра молодежи. После долгого периода пандемии это была первая встреча артистов со своим зрителем. На специально оборудованной площадке театралы зачитали произведение Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой».

Задолго до начала представления перед закрытыми воротами театра выстроилась толпа людей. Кто-то, явно соскучившись по представлениям, пришел осознанно, а кто-то просто проходил мимо и, полюбопытствовав о происходящем (из окон театра выглядывали актеры и зачитывали отрывки из различных произведений), не смог не остаться.

Читка пьесы под открытым небом вызвала у приморских зрителей бурю позитивных эмоций Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Читка пьесы на свежем воздухе во Владивостоке проходила впервые. Работники театра с нуля из подручных средств организовали у себя площадку: зацементировали пол, развесили лапочки. Все делали, как говорят, на голом энтузиазме.

- Расходный материал собирали со всего: вывеска наша старая, стулья принесли из зала. Саму сцену взяли из нашей постановки «Герой нашего времени». Лампочки прикрутили. Все это - ручная работа и любовь к театру, - рассказала Лидия Василенко, художественный руководитель.

На протяжении часа во дворике театра раздавался громкий смех Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Период пандемии, как и все, театр молодежи переживал тяжело. В первую очередь, как признаются театралы, боялись, что за такой долгий срок потеряют своего зрителя. Но, как оказалось, опасения были напрасны. На читке пьесы был полный аншлаг - сидячих мест было много, однако желающих послушать произведение оказалось еще больше.

- На протяжении пандемии нам столько теплых слов писали в соцсетях. Мы знаем, что некоторые ждали эту встречу, но, если честно, не ожидали, что столько людей к нам сегодня придет. Это такое счастье и радость для нас! Мы переживали, что потеряли своего зрителя, поэтому нам была важна поддержка, - отметил Игорь Селезнев, директор Приморского краевого драматического театра молодежи.

После читки пьесы режиссер и артисты долго отвечали на вопросы публики Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Выбранная для читки пьеса «Сережа очень тупой» - произведение современное. По сюжету в гости к главному герою Сереже - программисту лет тридцати, приходят три курьера. Для протагониста у них есть посылка, которую он, собственно говоря, не заказывал, но которую ему, несмотря на указанные инициалы и адрес, так легко и не отдают. Чтобы получить посылку главному герою нужно провести целый час с курьерами.

- Я выбрал эту пьесу для читки еще на фестивале «Метадрамы» в 2018 году. В ней есть очень хороший юмор - она действительно смешная. И ко всему прочему, она довольно компромиссная: в ней нет нецензурной лексики, нет оскорблений чувств верующих и т.д. Ей сложно кого-то оскорбить, - поделился режиссер Герман Авеличев.

Читка пьесы под открытым небом вызвала у приморских зрителей бурю позитивных эмоций Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Каждый четверг до 17 сентября включительно в театральном дворике будут проходить читки спектаклей. В ближайшую дату - 27 августа - артисты прочтут текст «Это шторм» (18+).