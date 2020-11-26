Еще один хищник «Земли леопарда» получил собственное имя

Леопардесса под номером Leo 150F, обитающая на "Земле леопарда", получила имя Тара. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Пользователи социальных сетей народным голосованием выбрали имя самке дальневосточного леопарда из национального парка в Приморском крае.

Конкурс начался в начале ноября и на первом этапе участники предлагали свои варианты имен, оставляя их в комментариях к специальной публикации в группах документального фильма «Земля леопарда, или Феномен человека».

750 человек предложили свои варианты имени для пятнистого хищника. Сотрудники нацпарка отобрали пять имен для финального этапа: Ассоль, Веста, Кассиопея, Ева и Тара.

Путем голосования леопардесса с идентификационным номером Leo 150F получила имя Тара. Как сообщает пресс-служба заповедника, самке около пяти лет — она в самом расцвете сил. За несколько последних лет краснокнижная кошка принесла отделу науки «Земли леопарда» множество своих фотографий, очень часто показываясь фотоловушкам. Судя по активной жизни Тары, которая будто «обожает фотосессии», яркое будущее.

Тара очень любит "позировать" фотоловушкам нацпарка Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Традиция давать редчайшим леопардам имена существует несколько лет. Имена дальневосточным леопардам дают их Хранители и участники особых конкурсов. Последний такой конкурс проводился в 2018 году: тогда подписчики нацпарка в соцсетях для одной из самок выбрали имя Тайга.

СПРАВКА:

Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка. Основная часть ее дикой популяции находится под охраной в нацпарке «Земля леопарда» на юге Дальнего Востока. Один из методов исследования жизни леопардов — съемка их с помощью фотоловушек (автоматических фотокамер). Животных отличают их друг от друга по пятнистому узору на шкурах, уникальному, как отпечатки пальцев у людей. Всего в России зафиксировано 97 взрослых леопардов.

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