«Ты кто такая меня учить»: в Приморье медик выгнала пациентку с COVID за просьбу сделать мазок по инструкции

Конфликт разыгрался во время планового визита в поликлинику Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анализ на коронавирус стал причиной конфликта между пациентом и работником поликлиники в пригороде Владивостока. Девушка попросила брать мазок глубже, как написано в инструкции, так как предыдущий дал отрицательный результат. Лаборант в ответ парировала, что не нужно учить ее работать. В итоге возникла ссора, в результате которой пациентку схватили за руки и буквально вытащили из кабинета.

Только после обращения в СМИ и в минздрав с горожанкой связались и взяли анализы. «Комсомолка» решила разобраться, почему простой тест обернулся сложным конфликтом и виновата ли пандемия, из-за которой нервы на пределе и у медработников, и у пациентов.

Платный – положительный, бесплатный – отрицательный

Анна Ларина почувствовала недомогание 25 октября. Температура резко поднялась до 39 и сбить ее никак не удавалось. Дозвониться в поликлинику и вызвать врача на дом тоже, в «скорой» трубку взяли, но отправили обратно в поликлинику. В итоге Анна нашла номер горячей линии по коронавирусу, и ей повезло: оператор записал все данные, а через несколько часов с больной связались, звонила сама заведующая поликлиники №10. Объяснила, что вызовов очень много, но бригада обязательно приедет, как освободится. Понимая, что помогать нужно себе самой, девушка решила сдать платный тест на коронавирус. А чтобы никого не заразить, заказала исследование на дом.

28 октября приехал курьера из частной клиники, который привез набор для самозабора вместе с подробной инструкцией, как брать анализ. По стечению обстоятельств, в этот же день подоспела и долгожданная бригада. Специалисты спросили, чем она лечится, дополнительно выписали антибиотик и тоже взяли мазок. По словам девушки, вопреки инструкции по самозабору, где написано, что брать мазок надо глубоко в глотке и носу, медики бесплатный анализ брали буквально чирком.

Платный тест был готов спустя 3 дня, результат – положительный, COVID. Итогов же бесплатного пришлось ждать 12 дней, и он внезапно оказался отрицательным.

Оба теста взяты в один день, результаты оказались разными. Фото: предоставлено пациенткой.

О том, что бесплатный анализ отрицательный, Анна узнала только когда пришла в поликлинику 9 ноября сдавать повторный мазок. Его взяла уже лаборант в поликлинике, и тоже лишь слегка коснулась пазух носа и горла. 11 ноября девушку отправили на очередной анализ, который должен был стать последним перед выпиской, и опять к той же медсестре.

«Кто ты такая, чтобы меня учить»

Чтобы не получить новый ложноотрицательный ПЦР-анализ, девушка в кабинете попросила медработника сделать все по инструкции.

– Я попросила лаборанта брать мазок глубже. Спокойно и вежливо. В ответ она начала кричать, – «Кто ты такая, чтобы меня учить. Замолчи и открывай рот!» Я спокойно ответила, что не учу, просто знаю, что прописано в инструкции и, если она боится что-то мне повредить, то я могу сама взять мазок, – отмечает Анна.

По словам пациентки, медицинский работник общалась с ней довольно грубо и исключительно на «ты».

– Далее она ударила меня по подбородку, в грубой форме пытаясь задрать мне голову для мазка из горла. Я автоматически шлепнула ее по руке, отдернув от своего лица. После чего она снова стала кричать, – «Пошла отсюда вон, встала и ушла». Я сидела и спокойно отвечала, – «Просто возьмите мазок». В итоге она вцепилась мне в лицо и начала с сильным нажимом делать забор, зло приговаривая, – «Вот как я должна брать мазок, вот как?» Напоследок кричала, чтобы я шла вон и не смела сюда больше возвращаться. Горло болело полдня, – вспоминает девушка.

Зато в этот раз результат оказался положительным, как и предполагала девушка изначально, правда ждать ответ снова пришлось около двух недель.

Черный список

26 ноября Анна, как и требовалось, снова поехала в поликлинику на прием к терапевту. Та вновь отправила сдавать мазок. Помня о прошлом конфликте с медсестрой, пациентка поинтересовалась у врача, не будет ли проблем в этот раз? Получив ответ, что вряд ли с таким потоком людей в лаборатории ее кто-то помнит, девушка направилась в кабинет.

– Увидев мою фамилию, медицинский работник, которая берет анализы, заявила: «У тебя я брать тест не буду. Ты у меня в черном списке, иди отсюда». На просьбы сделать мне анализ она в агрессивной форме с криком дала неоднократный отказ, обвинила меня в том, что в прошлый раз я якобы ее оскорбляла и называла дурой. Мое направление она выкинула в коридор. На все слова о том, что это не так, и тогда я лишь просила корректно взять тест, она проявила еще большую агрессию. Схватила меня, вывернув из руки телефон и силой вытащила из кабинета на глазах у изумленных пациентов. На руке остались кровоподтеки, – эмоционально рассказала Анна.

Анна уверяет, что синяки остались после посещения поликлиники. Фото: предоставлено пациенткой.

Девушка вернулась к терапевту, с просьбой помочь в решении конфликта. Врач в свою очередь направила проблемную пациентку к заведующей, но ее на месте не оказалась, на звонки она тоже не отвечала. Анна подождала около часа и уехала, написав заведующей сообщение и подробно рассказав о случившемся. Но, по словам пациентки, ответа так и не последовало.

Разбор полетов

Эту историю мы знаем, в первую очередь, со слов самой Анны. Но она не просто опубликовала ее в соцсетях, а отправила жалобу в Роспотребнадзор и в краевое министерство здравоохранения.

Реакция не заставила себя долго ждать. В минздраве взяли вопрос на контроль. А со стороны медицинского сообщества комментарии дал главный врач третьей городской больницы Владимир Ушаков, в структуру которой входит десятая поликлиника.

– Относительно неоказания помощи по взятию теста на коронавирусную инфекцию медработником поликлинического отделения Владивостокской городской больницы №3 сообщаем, что пациентка приглашена на тестирование сегодня, 27.11.20. Относительно информации о грубом отношении персонала к данной пациентке будет проведена внутренняя проверка, установлены причины возникновения ситуации. По результатам проверки, если изложенные сведения будут подтверждены, работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, – констатировал главврач больницы Владимир Ушаков.

Главврач прокомментировал ситуацию и рассказал о работе в период эпидемии Фото: Милана СОКОЛ

Также специалист отметил важность и сложность работы медиков во время эпидемии.

– В период второй волны короновирусной инфекции, большого числа заболевших и нуждающихся в помощи врачей, перегруженности всех лечебных учреждений, взаимовежливое и уважительное отношение друг к другу является особенно важным и актуальным, – подчеркнул Владимир Георгиевич.

При личном общении некоторые сотрудники поликлиники уверяют, что ситуация не такая однозначная, что девушка общалась со специалистом на повышенных тонах и в требовательной форме. Правда, соглашаются, что грубить в ответ медработник права не имел.

Закончили на позитиве

И действительно, сегодня Анна уже успела сдать анализ и надеется скоро возобновить работу.

– Сегодня я спокойно прошла тест. Анализ взяла старшая медсестра. Надеюсь, в третий раз результатов не придется ждать еще две недели. Я уже месяц сижу на изоляции, не могу выйти на работу и элементарно пообщаться с родными, – отметила горожанка.

Кстати, после того, как Анна рассказала публично о своем конфликте с медработницей, на нее обрушился шквал негатива со стороны неизвестных ей людей.

– Меня пытаются выставить виноватой, якобы это я хамила, вела себя неадекватно и обзывала медработника. Предлагаю посмотреть запись с камеры наблюдения, установленной в кабинете, – подытожила девушка.

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