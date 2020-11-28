Житель Русского острова вынужден жить в гостинице без компенсации расходов

Житель острова Русский не может попасть к себе домой, потому ночует в гостинице на материке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Последствия ледяного дождя, прошедшего 19 ноября в Приморье, устраняют до сих пор. Край и его жители столкнулись с самым настоящим испытанием. Особенно пострадали от последствий жители Первомайского района и острова Русский. Александр несколько дней не может попасть к себе домой из-за закрытого движения по Русскому мосту и неудобного расписания паромов.

«Паромы ходят примерно каждые два часа с 7:00, но расписание плавающее, – делится Александр. – Много желающих попасть на материковую часть, их машины стоят в километровых очередях на переправе. Паром вмещает около 20 машин. Пешеходы ещё хоть как-то добираются, на автомобилях – никак.

У меня есть машина, но при нынешнем раскладе я не буду успевать на работу даже с первым паромом, на который еще надо попасть. Вечером очереди еще больше. Если без машины, то ситуация такая. Паром ходит до Поспелова, там есть 29 автобус, на котором нужно еще доехать до дома. И не факт, что ты в этот автобус влезешь. К тому же, дома нет света, на острове оборвались сети, сложно с продуктами».

Уже больше недели Александр вынужден жить в гостинице, потому что не может попасть домой. Проживание обходится в крупную сумму, но компенсации ждать неоткуда. С коллегой-товарищем по несчастью они обращались в различные инстанции. Интересовались состоянием инфраструктуры на острове и описывали свою ситуацию: «Звонили в приемную администрации, нам ответа не дали. Направили звонить на горячую линию. Там сказали, что "ведутся работы по устранению неполадок". Больше ничего».

На прошлой неделе во Владивостоке был введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ледяного дождя. Ванты на Русском мосту покрылись толстым слоем льда – около двух тысяч тонн. Из-за особенности конструкции пилонов тающий лёд падает на проезжую часть и представляет собой риск для жизни автомобилистов. Ежедневно около 20 альпинистов работают над расчисткой пилонов ото льда. Открытие моста несколько раз переносили, пока планируют восстановить движение по нему 30 ноября.