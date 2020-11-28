Ванты как свечи: специалисты рассказали, почему так сложно очистить Русский мост от льда

Обледенелые ванты Русского моста. Фото: Глеб Куприн
Во Владивостоке продолжают расчищать ванты Русского моста. К решению проблем уже готовы привлечь французских специалистов компании Freyssinet, которая монтировала ванты моста на остров Русский.
Специалисты французской компании изучат сложившуюся ситуацию на месте и помогут разработать решение проблемы на будущее. Фото: Глеб Куприн
Французы должны разработать технологию, позволяющую максимально быстро, эффективно и безвредно для сооружения очистить его от наледи в случае повторного ухудшения погодной ситуации. Сейчас оформляются разрешительные документы для их приезда в Приморье.
Сложность очистки вантов заключается в их особой конструкции.
- Это напряженная ванта, внутри – парафин, сильно греть ее нельзя. Вступят в силу законы физики, - говорит заместитель директора ФКУ ДСД «Дальний Восток» Дмитрий Бабак.
Пока ванты моста чистят промышленные альпинисты. Фото: Глеб Куприн
Он также отметил, что ситуацию, которая сложилась на Русском мосту после ледяного шторма, французская компания не могла предусмотреть.
- Компания работает со многими странами, в том числе скандинавскими. Даже в Норвегии, которая славится холодным климатом, ничего подобного ни разу не было, – уточнил Дмитрий Бабак.
Нагревать ванты нельзя из-за парафина, который находится внутри. Фото: Глеб Куприн