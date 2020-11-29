«Чуть меня не прибило»: огромные глыбы льда рухнули с крыши здания на машину в центре Владивостока

ЧП случилось 21 ноября в центре Владивостока. Фото: @dps.control

Высокие температуры после аномального обледенения – крайне опасное явление. Доказательство тому – ледопад, который держит в страхе Приморье. Огромные глыбы стихийно валятся с крыш домов вниз и представляют опасность не только для припаркованных внизу автомобилей, но и для людей, проходящих по улицам. Перспектива, прямо скажем, страшная. Выходит, что улица теперь полна опасностей как для автомобилистов, так и для пешеходов. Яркое тому подтверждение – видео, которое появилась на просторах интернета. Сделаны кадры в центре Владивостока - рядом с офисным комплексом «Fresh Plaza» 21 ноября.

Мужчине очень повезло, что он остался в живых и не получил никаких травм в результате происшествия. Мощные глыбы льда рухнули на припаркованную у здания машину. Он в этот момент находился в нескольких метрах от эпицентра удара.

«Фреш плаза, чуть меня не прибило, с 15 этажа полетела, остановился на полторы минуты жену проводить до работы», - пишет мужчина, который явно родился в рубашке.

Жители Приморья обеспокоены происходящим в крае ледопадом. Многие всерьез обеспокоены тем, что любой выход из дома превращается в серию «Остаться в живых». Тем не менее, были среди подписчиков и те, кто отметил – парковать машину под крышами зданий, когда регион пытается оправиться от ледовой блокады, крайне неразумно.

Редакция «Комсомольской правды» просит горожан быть внимательными, выходя на улицу. При возможности избегайте хождения под крышами домов, ведь падение льда – опасно для жизни.