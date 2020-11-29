«Французам только не показывайте»: Золотой мост «чистит» экскаватор

Такая инициатива могла стать причиной трагедии. Фото: принтскрин видео.

Не успели жители Приморья насмотреться на промышленных альпинистов, чистящих мост на Русский, как появился новый герой. Герой, который намерен избавить ванты Золотого моста от ледового заточения. Экскаватор.

Водитель спецтехники, вероятно, решил помочь ребятам и постучал ковшом по ванте. Все бы ничего и мотив благородный, только вот движение по мосту открыто, и в это самое время по нему ехали десятки машин. Глыбы льда в любой момент могли рухнуть на авто, а последствия стать причиной трагедии.

Приморцы, наблюдавшие за увлекательной картиной постукивания ковшом по ванте, сняли увиденное на камеру мобильного.

«Нанотехнологии по очистке вант моста во Владивостоке. Французам только не показывайте, которые эти ванты изготовили. Их Кондратий хватит» - шутит на своей странице в сети известный в Приморье медиа-адвокат Галина Антонец.

Как оказалось, «нанотехнологии» - личная инициатива водителя спецтехники. За такую самодеятельность его даже могут наказать.