Рыбе на смех. В Приморье часть машин ушла под лед, часть застряла еще по пути на рыбалку

Приключения приморских рыбаков. Фото: Вячеслав Решетников

Едва на водоемах Приморья стал устанавливаться лед, по которому страшно даже ходить, как на побережье потянулись самые заядлые рыбаки. И ладно бы на своих двоих, так некоторые умудряются выезжать на слегка подмерзшую поверхность на авто. Впрочем, безнаказанным подобный экстрим не остается.

Желающих порыбачить в выходные оказалось хоть отбавляй. Фото: Вячеслав Решетников

В выходные любители зимней рыбалки устремились в район Тавричинки. Желающих добыть наисвежайщий улов оказалось довольно много, однако повезло далеко не всем.

Часть машин застряла еще на подъезде к заливу – в лесополосе. На помощь к автомобилистам, попавшим в беду, поспешили коллеги на более мощных машинах. А кто-то так и бросал своего железного коня на полпути.

Кто-то так и не доехал до места назначения. Фото: Вячеслав Решетников

Однако в наиболее неприятной ситуации все же оказались те, кто рискнул покорять ледяную гладь. Благо оба застряли на мелководье. Но в сети рыбаки уже успели прославиться.

Сотрудники МЧС отмечают, что выход на неокрепший лед опасен для жизни, а выезд – категорически запрещен.

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