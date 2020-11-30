Престижный долгострой в Ленинском районе Владивостока решили реанимировать спустя 15 лет

Во Владивостоке планируют достроить многоэтажку на Шилкинской Фото: Милана СОКОЛ

Пожалуй, в это сложно поверить, но на многострадальной стройке в Ленинском районе Владивостока начались работы, спустя 15 лет простоя. Особенно этой новости будут рады обманутые дольщики, которые в начали 2000-х вложили свои кровно заработанные сбережения в элитный по тем меркам объект на Шилкинской, 6а. Однако сначала стройку приостановило краевое правительство из-за несоответствия в проектной документации, а после она и вовсе была законсервирована полностью в связи с банкротством застройщика.

Жилой дом на Шилкинской в 2005 году начала возводить «Компания «Дебют»». Строительство в районе с развитой инфраструктурой велось с помощью вложений будущих жильцов и привлеченных средств от разных компаний города. С мечтой о будущем уютном гнездышке многие даже начали скупать гаражи, которые расположены в непосредственной близости к дому. Но люди явно поспешили.

Рядом расположен ГСК, в которым многие купили гаражи еще 15 лет назад Фото: Милана СОКОЛ

Когда строители уже возвели основной каркас, сделали остекление и даже монтировали лифты, оказалось, что есть серьезные отступления от первоначального плана. Перебои в работах начались примерно в 2008 году, а еще спустя 2 года стройка окончательно встала. Застройщик же начал процедуру банкротства, среди пострадавших оказались десятки человек. Суды длятся до сих пор.

В последние годы многострадальный объект даже никто не охранял. Частыми гостями здесь стали бомжи, а территория вокруг превратилась в свалку. Однако многоэтажку еще вполне можно реанимировать, по крайне мере местные власти решили не ставить на ней крест. Совсем недавно на Шилкинской появились рабочие, которые первым делом задраили дыры на этажах, установив двери. Местность рядом со стройкой тоже расчищена, на объекте сейчас ведутся сварочные работы. В пресс-службе правительства Приморья уже подтвердили, дом будут достраивать. Судя по всему, деньги планируется выделять из специального фонда, рассчитанного на подобные случаи. «КП» следит за развитием событий.

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