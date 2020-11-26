«ДФО – будущее России»: Нацпрограмма развития Дальнего Востока даст макрорегиону новый импульс

Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

Необходимость Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года обусловлена социально-экономическими особенностями макрорегиона. При богатстве природными ресурсами, научной инфраструктурой и производственной базой, показатели жизни населения все еще остаются на достаточно невысоком уровне. Подготовлена программа по поручению президента РФ Владимира Путина. В июньском указе «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» глава государства обозначил основные стратегические цели государственной политики в дальневосточных регионах. В ближайшие четыре года на этих территориях все ключевые показатели качества жизни людей и показатели экономического развития должны расти быстрее, чем в среднем по России.

В программу заложены увеличение продолжительности жизни дальневосточников, остановка миграции из макрорегиона и другие важнейшие аспекты. Так, уже до 2024 года предполагается создание как минимум 30 тысяч новых рабочих мест и не менее 200 предприятий на территориях социально-экономического развития (ТОСЭР), а также в свободном порту Владивосток. Напомним, что на Восточном экономическом форуме президент одобрил основные принципы программы.

Фото: ТАСС

Член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов отметил, что программа «достаточно гибкая и предполагает корректировки, особенно при включении в разработку программы общественных институтов и специалистов в области экономики».

- Национальная программа по развитию Дальнего Востока - это уникальный документ, поскольку принят в отношении людей, проживающих на определённой территории нашей страны, который обсуждался широкой общественностью при сборе предложений. Предложения поступают и сейчас, граждане не остаются равнодушными в стороне, они дают свои предложения, это говорит о том, что люди хотят жить здесь и создавать комфортные условия для работы и жизни на Дальнем Востоке. Важно, что программа позволяет эффективно использовать ресурсы. Сейчас у нас есть государственные ресурсы и частные инвестиции, а программа позволит привлечь на территорию денежные средства. Другого механизма использования бюджетных денег просто нет. Программа дает приоритетное финансирование перед другими субъектами, - подчеркнул Андрей Белоглазов.

Напомним, что в сентябре во Владивостоке президент Владимир Путин провёл заседание президиума Государственного совета, посвященное вопросам комплексного социально-экономического развития макрорегиона. По словам главы государства, темой обсуждения стало «создание условий для достижения в каждом его регионе уже к середине следующего десятилетия качественных, очевидных для всех изменений». Именно этот вектор и заложен в самой идее Национальной программы развития Дальнего Востока.

- Президент не случайно говорит, что будущее России - это Дальний Восток. Именно ДФО может стать драйвером развития России, как сегодня Сибирь. Дальневосточный регион сегодня – этот регион, на который смотрят все наши соседи, - указал дальневосточный экономист Вадим Заусаев.

Отметим, что программа предусматривает развитие экономики ДФО темпами, опережающими другие федеральные округа не менее, чем в полтора раза. В указе президента отмечается, что Правительство РФ, начиная со следующего года, должно будет ежегодно отчитываться в реализации программы. По словам политолога, профессора кафедры философии, истории, государства и права РАНХиГС Валерия Чудесова, именно прозрачность и отчетность станут залогом верного исполнения намеченных программой целей.

- Очень важно вести мониторинг того, что делается по Национальной программе развития Дальнего Востока. Тем более, что полпред президента в ДФО, вице-премьер РФ Юрий Трутнев, когда еще только вышел документ, обещал, что ежегодно будет мониториться ход реализации программы. Подчеркну: этот документ принятый, действующий, базирующийся на указе президента, который сформулировал основные показатели развития Дальнего Востока, и органам власти необходимо этот документ исполнять. Тут еще такой важный момент: в ходе принятия предложений по нацпрограмме было много предложений от граждан, самих жителей, дальневосточников. Было бы отлично, если бы, например, говорилось, что-то или иное предложение внесено, скажем, Ивановым Иваном Ивановичем. Тогда и Иванову Ивану Ивановичу будет приятно это, и он, и коллектив трудовой будут держать исполнение этого предложения на контроле! Трудовой энтузиазм – это очень сильный момент, - считает Валерий Чудесов.

Стоит вспомнить, что за последние пять лет на Дальнем Востоке осуществлен ряд крупных мероприятий в области регулирования и стимулирования инвестиционной активности, чего не было в других регионах России, которые демонстрировали значительно более высокий и стабильный рост. Эти мероприятия, как и очевидная приоритетность развития региона для руководства страны, стремление разместить в макрорегионе максимально возможное количество крупных инвестиционных проектов обусловили повышение нормы инвестиций в основной капитал до запредельного для современной России уровня - около 30% в ВРП в отличие от 17% в среднем по России, отмечает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Фото: ТАСС

- Особое значение для Дальнего Востока имеет транспорт. Он уже стал существенным тормозом, и вопиющие недостатки в его развитии в последние годы привели к потере Россией нескольких миллиардов долларов. Речь идет об ограниченных возможностях пропуска китайских грузов, в том числе контейнеров через станцию Забайкальск. Другим тормозом явится недостаточная пропускная способность Транссиба и БАМа. Дело уже дошло до того, что грузоотправители, в частности угольщики, предлагают свои средства, чтобы реконструировать дорогу, повысить ее пропускную способность. Национальная программа развития Дальнего Востока решает часть этих задач, например, с помощью строительства моста через Лену в Якутии, - напомнил политолог.

Он также подчеркнул, что очень важно сделать ставку на приоритетное развитие обрабатывающей промышленности:

- На Дальнем Востоке ее удельный вес в создании валового продукта не превышает 5%. В нацпроекте ее долю панируют увеличить вдвое. Согласно проекту национальной программы, для достижения экономического роста 106% в год в период 2019-2025 гг. на Дальний Восток должно поступить 11,5 трлн рублей инвестиций.

Безусловно, ключевой задачей для ДФО является переход от стагнации к устойчивому экономическому росту, что обеспечит получение субъектами РФ на Дальнем Востоке дополнительных финансовых ресурсов. Реализовать эти задачи поможет Национальная программа развития Дальнего Востока.