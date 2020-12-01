Прогноз погоды на декабрь 2020 во Владивостоке: синоптики рассказали, чего ждать от первого месяца зимы

Прогноз погоды на декабрь 2020 во Владивостоке Фото: pixabay.com

Прогноз погоды на декабрь 2020 во Владивостоке – настала его время, ведь на календаре первый день зимы. Как сообщает главный синоптик края Борис Кубай, первая декада месяца будет носить устойчивый антициклонический характер. Ночные температуры воздуха с первых дней дадут понять, что наступила зима – станет морозно, да и это вполне оправданно.

Так, на севере региона температуры воздуха опустятся до -25 -30 градусов. Прогноз погоды на декабрь 2020 гласит о том, что на севере также пройдет вторичный холодный фронт с небольшим снегом. Минимальная температура воздуха ночью будет -18-27 градусов, в горных районах до -31 градуса, на побережье намного теплее: -8-15 градусов. Днем, разумеется, тоже будет минус, но для декабря совсем незначительный: -1-11 градусов.

В первые дни декабря во Владивостоке будет даже небольшой плюс, только вот потом он снова медленно перейдет в минус, правда, тоже в небольшой. В целом синоптики отмечают, что антициклон обеспечит жителей Приморья солнечной и спокойной погодой. По крайней мере, в первой декаде месяца. Снега метеорологи в первой десятидневке зимы не наблюдают.

Глава Примгидромета также отметил, что повторение ледового апокалипсис исключено. В регионе не будет условий для его зарождения.

- Аномально суровой зимы мы не ожидаем, она все-таки будет теплее нормы. Предзимье показало, что это будет так. Но колебания температур, безусловно будут. Несколько дней - 20-25, потом несколько ночей -5 -10, - отметил в разговоре с «Комсомолкой» Борис Кубай, главный синоптик Приморского края.

Выходит, что госпожа погода сохранит неустойчивый характер, но бояться суровой зимы жителям Приморья не придется. Только ночные морозы будут подтверждать, что бразды правления перешли первому зимнему месяцу. Что будет с погодой в регионе после 10 декабря – покажет время.